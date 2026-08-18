La tragedia que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira terminó con la vida de Juan Felipe Giraldo, un hombre que había viajado a la capital de Risaralda por motivos laborales y que tenía previsto casarse con su prometida pocos días después. Giraldo quedó atrapado bajo los escombros del hotel Dibeni, en el centro de la ciudad, tras el colapso de la edificación provocado por el fuerte movimiento telúrico del lunes 10 de agosto.

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El hombre había viajado durante toda la noche del domingo y llegó a Pereira en la madrugada del lunes. Su objetivo era vender monturas de gafas y, después de instalarse en el hotel, ingresó a su habitación para descansar. Sin embargo, horas después ocurrió el terremoto que cambió por completo los planes de su familia y dejó una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del país.

Su prometida, Natalia Patiño, permanecía en Bogotá junto al hijo de ambos, de apenas dos años, mientras Juan Felipe se encontraba en Pereira. En entrevista con Pulzo, la mujer recordó que recibió un mensaje de su pareja poco antes de que se perdiera el contacto con él.

Las últimas palabras que Juan Felipe le escribió a su prometida

El último contacto entre la pareja ocurrió antes del terremoto. Juan Felipe le envió un video para avisarle que había llegado a la ciudad y que se encontraba bien, aunque estaba cansado por el viaje. Natalia recordó que el último mensaje que recibió de parte de él fue un video diciéndole que había llegado, que estaba bien.

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Después del terremoto, Natalia intentó comunicarse de inmediato con él, pero no obtuvo respuesta. Así lo relató en la entrevista: “Le escribí: ‘Buenos días amor, ¿cómo estás? Qué tembló, ¿cómo estás?’. Y pues no me respondió nada”.

La preocupación aumentó cuando comenzaron a aparecer imágenes de edificios afectados por el terremoto. Natalia contó al programa ‘Séptimo día’ que en ese momento comprendió que la situación podía ser mucho más grave de lo que inicialmente había imaginado: “Cuando vi imágenes de edificios ya caídos, ahí dije: ‘No, esto ya es muy grave’, y me preocupé mucho más”.

Horas después, los empleadores de Juan Felipe se comunicaron con Natalia para informarle que el hotel donde se hospedaba había colapsado. Según el relato divulgado por el medio citado, recibió esta llamada: “Los jefes me llamaron para decirme: ‘Natalia, tengo que hablar con usted porque resulta que el hotel donde él se hospedó se desplomó totalmente'”.

Desde entonces comenzó una búsqueda que se extendió durante cuatro días. El padre de Juan Felipe, Hernán Giraldo, y otros familiares viajaron hasta Pereira para acompañar las labores entre los escombros, mientras Natalia permaneció en Bogotá al cuidado de su hijo.

Finalmente, en la tarde del viernes 14 de agosto, los equipos de socorro encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Debido a la gravedad del colapso, sus familiares solo pudieron identificarlo por las prendas que llevaba. La muerte de Juan Felipe ocurrió pocos días antes de la boda que había planeado con Natalia y dejó a una familia enfrentada a una de las historias más dolorosas de la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.