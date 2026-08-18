La solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá nuevos puntos de encuentro en Bogotá. La Alcaldía Mayor habilitó los nueve SuperCADE de la ciudad como centros de acopio para que los ciudadanos puedan entregar elementos esenciales destinados a las comunidades damnificadas.

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La jornada comenzó este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el jueves 20, en horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. La iniciativa busca facilitar que habitantes de distintas localidades se sumen a las ayudas dirigidas a las zonas más golpeadas por el sismo, entre ellas Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

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Quienes quieran aportar podrán llevar principalmente kits de aseo personal y kits de hábitat, estos últimos conformados por colchonetas, almohadas y cobijas.

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Dónde llevar donaciones en Bogotá para los afectados por el terremoto

Los nueve puntos habilitados están distribuidos en diferentes sectores de la capital:

SuperCADE CAD: carrera 30 #25-90, Teusaquillo.

SuperCADE Calle 13: avenida Calle 13 #37-35, Puente Aranda.

SuperCADE Américas: carrera 86 #43-55 Sur, Kennedy.

SuperCADE Bosa: avenida Calle 57R Sur #72D-12, Bosa.

SuperCADE 20 de Julio: carrera 5A #30C-20 Sur, San Cristóbal.

SuperCADE Manitas: carrera 18L #70B-50 Sur, Ciudad Bolívar.

SuperCADE Suba: avenida Calle 145 #103B-90, Suba.

SuperCADE Engativá: transversal 113B #66-54, Engativá.

SuperCADE Social: Terminal de Transporte Salitre, módulo 5, local 124, Fontibón.

La Alcaldía señaló que estos puntos buscan acercar la posibilidad de donar a los ciudadanos y facilitar la recolección de artículos que puedan ser útiles para las familias que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

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La campaña se suma a las diferentes iniciativas de solidaridad que se han puesto en marcha después del terremoto. Los elementos recolectados serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas mientras avanzan las labores de atención, recuperación y reconstrucción.

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