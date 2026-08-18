Escrito por:  Redacción Nación
Ago 18, 2026 - 5:51 pm

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó este martes 18 de agosto el reporte de personas desaparecidas relacionadas con el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.

(Vea también: Lista actualizada de víctimas del terremoto: estos son los 306 cuerpos identificados por Medicina Legal)

De acuerdo con la entidad, con corte a la 1:00 p. m., se han recibido reportes correspondientes a 290 personas desaparecidas en el contexto de la emergencia.

Lista de personas desaparecidas por el terremoto en Colombia

Medicina Legal dio a conocer la relación de las 290 personas reportadas como desaparecidas hasta el corte establecido para este martes.

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La entidad precisó que los nombres corresponden a los reportes recibidos y que su divulgación tiene como finalidad contribuir con las labores que se realizan para establecer el paradero de estas personas.

Lista actualizada de desaparecidos:

Nombres Apellidos Departamento Desaparición Municipio Desaparición
1 Lina María Giraldo Perdomo Risaralda Pereira
2 Hija de Diego López Risaralda
3 Celedy Del Carmen Murillo Galvis Risaralda
4 Alison Henao Villada Risaralda Pereira
5 Gabriela Henao Villada Risaralda
6 Ángela María Guacheta Risaralda
7 Daniela Diez Risaralda
8 Iris Córdoba Risaralda
9 David Riusca Yousdavid Risaralda Pereira
10 Sofia Toro Gómez Risaralda
11 Astrid Malens Ceballos Risaralda
12 Wilson Zuleta Risaralda
13 Kevin Loaiza Peña Risaralda
14 Sergio Esteban Tangua Risaralda
15 José Bernardo Murillo Torres Risaralda
16 Guillermo Ramirez Risaralda
17 Yoiris Luana Seigal Risaralda
18  Antonio Vélez Risaralda Dosquebradas
19 Santiago Alonso Montes Pérez Risaralda
20 Angie Carolina Henao Risaralda
21 Dora Delsi Rincon Risaralda
22 Miguel Horacio Cabrera Valle del Cauca ElCairo
23 Beneradis Porto Granados Risaralda Pereira
24 Camilo Gil Giraldo Valle del Cauca Cartago
25 Milena Palomino Pérez Risaralda Dosquebradas
26 Karen López Sánchez Antioquia Itagüí
27 Loren Valentina Álvarez Palomino Risaralda Dosquebradas
28 Julieth Gutiérrez Murillo Valle del Cauca Cali
29 Chavit Giraldo Serna Risaralda Pereira
30 Luciano Joseu Lares Hernández Risaralda Pereira
31 Waren Garzon Madera Risaralda Pereira
32 Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez Valle del Cauca Cali
33 Amanda Miguel Benitez Cardozo Valle del Cauca Cali
34 Amparo Calambas Salazar Valle del Cauca Cali
35 Yeliza Corona González Valle del Cauca Cali
36 Yelitza Coromoto González Arias Valle del Cauca Cali
37 Yeimy Padilla Rodríguez Valle del Cauca Cali
38 Angela Sánchez Valle del Cauca Cali
39 Catalina Ortiz Echeverry Valle del Cauca Cali
40 Danilo Muñoz Oviedo Valle del Cauca Cali
41 Dario Hernández Romero Valle del Cauca Cali
42 Darlyn Yarine Largo Aricapa Valle del Cauca Cali
43 Dayan Nathalia Lugo Valle del Cauca Cali
44 Diego Caicedo Valle del Cauca Cali
45 Diego Gómez Murillo Valle del Cauca Cali
46 Edwin Rojas Álvarez Valle del Cauca Cali
47 Elizabeth Sulbaran Valle del Cauca Cali
48 Víctor José Itiago Valle del Cauca Cali
49 Vanessa Espinosa Valle del Cauca Cali
50 Steven Guzman Valle del Cauca Cali
51 Sheril Sofia Arias Diaz Valle del Cauca Cali
52 Sebastián Rodríguez Pérez Valle del Cauca Cali
53 Sebastián Clavijo Valle del Cauca Cali
54 Sara Yasmira González Valle del Cauca Cali
55 Fernando Diaz Lenis Valle del Cauca Cali
56 Geraldine Rodríguez Valle del Cauca Cali
57 Gladis Santacruz Vargas Valle del Cauca Cali
58 Gladys Lizcano Valle del Cauca Cali
59 Rubiela Villegas Chávez Valle del Cauca Cali
60 Rosa Elena Benitez Valle del Cauca Cali
61 Patricia García Valle del Cauca Cali
62 Orina Acevedo Sánchez Valle del Cauca Cali
63 Noah Ricardo Mafia Carvajar Valle del Cauca Cali
64 Nathalia Guerrero Valle del Cauca Cali
65 Isabella Urai Valle del Cauca Cali
66 Juan Carlos Parra Mateus Valle del Cauca Cali
67 Miguel Ángel Bejarano Valle del Cauca Cali
68 Matias López Sánchez Valle del Cauca Cali
69 Mathias Aguilera Valle del Cauca Cali
70 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali
71 Lujan De Jesús Ortiz Valle del Cauca Cali
72 Manuela Rodríguez Valle del Cauca Cali
73 Manuela López Sánchez Valle del Cauca Cali
74 Manuel Luque Ahumada Valle del Cauca Cali
75 Lizandro Millan Valle del Cauca
76 Karlehosky Rada Valle del Cauca
77 Valentina Millan Valle del Cauca
78 Olmedo López Pantoja Valle del Cauca
79 Marci López Pantoja Valle del Cauca
80 José Guillermo  Roncancio Rodríguez Valle del Cauca
81 Gilberto Hernan Jaramillo Ramirez Valle del Cauca Cali
82 Ayda Luz Nieto Gutiérrez Risaralda Pereira
83 Víctor Rodrigo Ríos Fierro Risaralda Pereira
84 Jerson David Giraldo Garzon Risaralda Pereira
85 Alejandro Marín Quindío Armenia
86 Argenis De Jesús Díaz Ibarra Quindío Armenia
87 Daniela Guzman Sánchez Quindío Armenia
88 Dayany Ospina Quintero Quindío Armenia
89 Diana Tavera Quindío Armenia
90 Doris Amanda Caro Quindío Armenia
91 German Andrés Jejen Cortes Quindío Armenia
92 Haider Yoseth Rosero Rivas Quindío Armenia
93 Hernando Moreno Quindío Armenia
94 Juan Sebastián Taborda Arcila Quindío Armenia
95 Karluvis Margarita Fernández Patiño Quindío Armenia
96 Lorena Romero Medellin Quindío Armenia
97 Luis Robledo Quindío Armenia
98 Luz Angela Correa López Quindío Armenia
99 Luz Dary Orrego Arias Quindío Armenia
100 Maderlay Ospina Quindío Armenia
101 Manuel Chindoy Urbano Quindío Armenia
102 Marcos Aurelio Giraldo Quindío Armenia
103 María Alejandra Ruiz Laiton Quindío Armenia
104 María Amparo Tabares Espinosa Quindío Armenia
105 María Angelica Corchuelo Arias Quindío Armenia
106 María Victoria Pravnick Quindío Armenia
107 Mathias Betancur Algeciras Quindío Armenia
108 Michael Rosero Quindío Armenia
109 Miguel Ángel Giraldo Quindío Armenia
110 Tatiana Noreña Quindío Armenia
111 Tatiana Abril Quindío Armenia
112 Yasmín Dos Santos Quindío Armenia
113 Juan David Rincón Olaya Valle del Cauca Cali
114 Yenifer Mosquera Rodríguez Risaralda Pereira
115 Bryan Arlex García Vargas Quindío Armenia
116 Héctor Asdrubal Jaramillo Restrepo Valle del Cauca Cali
117 Lubian Andrei Certuche Santiago Valle del Cauca Cali
118 Florentino Delgado Escobar Valle del Cauca Cali
119 Wilber Villamarin Gómez Valle del Cauca Cali
120 Jhon Faber Jiménez Zapata Valle del Cauca Cali
121 Guillermo Echavarria Cespedes Valle del Cauca Cali
122 Hugo Robledo Risaralda Pereira
123 José Antonio Sánchez Rojo Valle del Cauca Cali
124 Juan Rodríguez Risaralda Pereira
125 Edinson Palacio Risaralda Pereira
126 Sandra Milena Hernández Risaralda Pereira
127 Odelia Mercedes Rocca Valle del Cauca Cali
128 José Antonio Monsalve Rengifo Risaralda Marsella
129 Jacobo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali
130 Jerónimo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali
131 Karol Michelle Mosquera Risaralda Pereira
132 Juan David Trejos González Risaralda Pereira
133 Yhon Henry Valencia Marín Risaralda Pereira
134 Blanca Lucero Correa Duque Risaralda Pereira
135 Jhony Alexander Correa Ramírez Risaralda Dosquebradas
136 Cesar Eduardo Castillo Vergara Valle del Cauca Buenaventura
137 Yenrry Alberto Ospina Guzmán Chocó Quibdó
138 Erika Lucia Mesa Franco Quindío Calarca
139 Celmira Duque Quindío Quimbaya
140 Gloria Esmeralda Enriquez Rodríguez Quindío Quimbaya
141 Jaime Hugo Gómez Quindío Quimbaya
142 Javier Cano Quindío Quimbaya
143 Ana Isabel Jaramillo Quindío Quimbaya
144 Martha Grisales Amaya Quindío Quimbaya
145 Daniel Steven Cárdenas Osorio Quindío Quimbaya
146 Andrés Acero Quindío Quimbaya
147 Sonia Velasquez Quindío Quimbaya
148 Luz Dary Chamorro Farfan Quindío Quimbaya
149 Liliana Castaño González Quindío Quimbaya
150 Adriana Cabrera Rizo Quindío Quimbaya
151 Ana Pérez Quindío Quimbaya
152 Nina Margoth Prieto Osorio Quindío Quimbaya
153 Elmer Correa Quindío Quimbaya
154 María Fernanda Marín Álvarez Quindío La Tebaida
155 Lina María Zuleta Cadavid Quindío La Tebaida
156 Sara Marulanda Zuleta Quindío La Tebaida
157 Dora Cecilia Useche Quindío La Tebaida
158 Nidia Marín Quindío Montenegro
159 Wilson Camilo García Barrera Antioquia Girardota
160 Alfredo Garzón Risaralda Pereira
161 Juan David García Miranda Risaralda Pereira
162 Luis Hernando Benjumea Risaralda Pereira
163 Isay  Moreno Palencia Chocó Istmina
164 Hernando David López Toro Risaralda Pereira
165 Alfredo Moreno Risaralda Pereira
166 Frandiney Noreña Correa Risaralda Pereira
167 Luis Orlando Ballesteros Restrepo Risaralda Pereira
168 Osvaldo Leidan Villa Garcés Risaralda Pereira
169 Jhon Fredy Tapazco arias Risaralda Pereira
170 Lorena Carmona Risaralda Pereira
171 Andre Fortoul Padilla Risaralda Pereira
172 Camila Arenas Risaralda Pereira
173 Carlos Prada Risaralda Pereira
174 Carlos Ancizar Florez Risaralda Pereira
175 Carlos Antonio Atehortua Risaralda Pereira
176 Carlos Eduardo Amaya Castro Risaralda Pereira
177 Carmen Alastre Risaralda Pereira
178 Cole Avery Male Risaralda Pereira
179 Daisy González Sepulveda Risaralda Pereira
180 Danna Valentina Barajas Risaralda Pereira
181 Darwin Alexander Moncada Contreras Risaralda Pereira
182 David Hurtado Aspirilla Risaralda Pereira
183 Edgar Plaza Risaralda Pereira
184 Edinson Jiménez Risaralda Pereira
185 Eduar Varela Vargas Risaralda Pereira
186 Edwin Contreras Risaralda Pereira
187 Elvia Iraida Maya Risaralda Pereira
188 Emanuel Barajas Risaralda Pereira
189 Enrique Mejia Acosta Risaralda Pereira
190 Erquin Hernan Narvaez Risaralda Pereira
191 Estefania Córdoba Mosquera Risaralda Pereira
192 Euclides Alfonso Angulo Risaralda Pereira
193 Evelin Mejia Risaralda Pereira
194 Gilberto Quintero Risaralda Pereira
195 Gisella Fuelpaz Montoya Risaralda Pereira
196 Gloria Isabel Uribe Risaralda Pereira
197 Héctor Javier Orozco Ruiz Risaralda Pereira
198 Henry David Yonda Risaralda Pereira
199 Idaly López Risaralda Pereira
200 Ismael Risaralda Pereira
201 Iván Ríos Risaralda Pereira
202 Jaider Orozco Giraldo Risaralda Pereira
203 Jairo Yepes Risaralda Pereira
204 Jaiver Usuga López Risaralda Pereira
205 Jessica Jiménez Risaralda Pereira
206 Jessica Fernanda Toro Risaralda Pereira
207 Jesús Tamayo Zapata Risaralda Pereira
208 Jhon Alexander Arango Risaralda Pereira
209 Jhon Deibi Rada López Risaralda Pereira
210 Jhon Fredy Riascos Barrera Risaralda Pereira
211 Jhon Jairo Marín Marín Risaralda Pereira
212 Jonathan Espinoza Bentancourt Risaralda Pereira
213 José Cristóbal Gonzales Risaralda Pereira
214 José Vaquiro Medina Risaralda Pereira
215 Juan Camilo Santofimio Restrepo Risaralda Pereira
216 Juan Daniel Villareal Risaralda Pereira
217 Juan Esteban Lugo Restrepo Risaralda Pereira
218 Juan Pablo Patiño Risaralda Pereira
219 Julián Rivera Risaralda Pereira
220 Julio Cesar López Uran Risaralda Pereira
221 Karin Dayana Moncada Contreras Risaralda Pereira
222 Karol Bohorquez Ramirez Risaralda Pereira
223 Leidy Tatiana Barajas Roncancio Risaralda Pereira
224 Leonardo Álvarez Patiño Risaralda Pereira
225 Luis Fernando Orrego Risaralda Pereira
226 Lus Guillermo Villa Ángel Risaralda Pereira
227 Luz Mary Betancourt Risaralda Pereira
228 Margarita María Leal Cortes Risaralda Pereira
229 María Contreras García Risaralda Pereira
230 María Camila Castro Parga Risaralda Pereira
231 María Clara Carmona Risaralda Pereira
232 María Daneli Aricapa Risaralda Pereira
233 María De Jesús León Risaralda Pereira
234 María Del Carmen Puerta Foronda Risaralda Pereira
235 María Isabela Aragón Benavidez Risaralda Pereira
236 María Jesús Valencia Risaralda Pereira
237 María Leonor Álzate Nieto Risaralda Pereira
238 María Rubiela Correa Arbelaez Risaralda Pereira
239 Martha Lucia Cadavid Montes Risaralda Pereira
240 Martin López Risaralda Pereira
241 Mauricio León Risaralda Pereira
242 Maximiliano Espinoza Toro Risaralda Pereira
243 Mery Alexander Rodríguez Risaralda Pereira
244 Michel Andre Fortoul Valenzuela Risaralda Pereira
245 Miguel Ángel Moreno Risaralda Pereira
246 Natalia Gaviria Risaralda Pereira
247 Natalia Patiño Risaralda Pereira
248 Noah García Trejos Risaralda Pereira
249 Oscar Alexis Panameño Riascos Risaralda Pereira
250 Pedro Luis Restrepo Gómez Risaralda Pereira
251 Ramiro Franco Peña Risaralda Pereira
252 Ramiro Marín Risaralda Pereira
253 Robinson Dario Hernández Risaralda Pereira
254 Rubiela Tamayo Zapata Risaralda Pereira
255 Sandra Castro Parga Risaralda Pereira
256 Santiago Zapata Giraldo Risaralda Pereira
257 Soley Camacho Risaralda Pereira
258 Sonia Hurtado Risaralda Pereira
259 Stefany Alejandra Gamba Risaralda Pereira
260 Thaliana Millan Salazar Risaralda Pereira
261 Ximena Sierra Bejarano Risaralda Pereira
262 Yefferlyn Dairy Moncada Contreras Risaralda Pereira
263 Yesid Lobo Risaralda Pereira
264 Fernando de Jesús Martínez Jaramillo Risaralda Belén de Umbría
265 Jairo Cortez Risaralda Pereira
266 Oscar Andrés Martínez Risaralda Pereira
267 Karol Manuela Becerra Caicedo Valle del Cauca Cali
268 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali
269 Ronal Alejandro Porras Torres Chocó San José del Palmar
270 Yuli Lizeth Ruiz Cárdenas Risaralda Pereira
271 Juan David Muñoz Bedoya Risaralda Pereira
272 Jorge Blandon Córdoba Risaralda Pereira
273 Jenny Lorena Navarro Usama Valle del Cauca Cali
274 Francy Enith Mejia López Risaralda Dosquebradas
275 Andrés Felipe Galvis herrera Risaralda Pereira
276 Santiago Urbano Rodríguez Valle del Cauca Cali
277 Luis Hernán Del Corral Pérez Valle del Cauca Cali
278 Jhon Jairo Arroyave Bedoya Valle del Cauca Cali
279 Alba Erlyn León Ortiz Valle del Cauca Cali
280 Benhur Antonio Herrera peña Risaralda Pereira
281 Martha Lucia García Triviño Valle del Cauca Cali
282 Gabriel Alejandro Flórez Prada Risaralda Pereira
283 Ricardo Toloza Gaviria Cauca Timbío
284 Mario Fernando Molina Quintero Risaralda Pereira
285 Mary Luz Quiroz Risaralda Pereira
286 Claudia Marcela Lizarralde Zambrano Valle del Cauca Cali
287 Hernán Adolfo Ortiz soto Valle del Cauca Cali
288 Elicio Bernal Velasquez Risaralda Santa Rosa de Cabal
289 Luis Miguel Sánchez Ocampo Risaralda Pereira
290 Melany Ocampo Risaralda Pereira
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El reporte puede cambiar a medida que avancen las labores de búsqueda y se obtenga nueva información sobre las personas incluidas en esta relación.

Por ahora, la cifra entregada por Medicina Legal corresponde al corte de la 1:00 p. m. del 18 de agosto de 2026 y está relacionada específicamente con los reportes de desaparición derivados de la emergencia del 10 de agosto.

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