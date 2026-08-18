El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó este martes 18 de agosto el reporte de personas desaparecidas relacionadas con el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.
(Vea también: Lista actualizada de víctimas del terremoto: estos son los 306 cuerpos identificados por Medicina Legal)
De acuerdo con la entidad, con corte a la 1:00 p. m., se han recibido reportes correspondientes a 290 personas desaparecidas en el contexto de la emergencia.
Lista de personas desaparecidas por el terremoto en Colombia
Medicina Legal dio a conocer la relación de las 290 personas reportadas como desaparecidas hasta el corte establecido para este martes.
La entidad precisó que los nombres corresponden a los reportes recibidos y que su divulgación tiene como finalidad contribuir con las labores que se realizan para establecer el paradero de estas personas.
Lista actualizada de desaparecidos:
|N°
|Nombres
|Apellidos
|Departamento Desaparición
|Municipio Desaparición
|1
|Lina María
|Giraldo Perdomo
|Risaralda
|Pereira
|2
|Hija de Diego López
|Risaralda
|3
|Celedy Del Carmen
|Murillo Galvis
|Risaralda
|4
|Alison
|Henao Villada
|Risaralda
|Pereira
|5
|Gabriela
|Henao Villada
|Risaralda
|6
|Ángela María
|Guacheta
|Risaralda
|7
|Daniela
|Diez
|Risaralda
|8
|Iris
|Córdoba
|Risaralda
|9
|David
|Riusca Yousdavid
|Risaralda
|Pereira
|10
|Sofia
|Toro Gómez
|Risaralda
|11
|Astrid Malens
|Ceballos
|Risaralda
|12
|Wilson
|Zuleta
|Risaralda
|13
|Kevin
|Loaiza Peña
|Risaralda
|14
|Sergio Esteban
|Tangua
|Risaralda
|15
|José Bernardo
|Murillo Torres
|Risaralda
|16
|Guillermo
|Ramirez
|Risaralda
|17
|Yoiris
|Luana Seigal
|Risaralda
|18
|Antonio
|Vélez
|Risaralda
|Dosquebradas
|19
|Santiago Alonso
|Montes Pérez
|Risaralda
|20
|Angie Carolina
|Henao
|Risaralda
|21
|Dora Delsi
|Rincon
|Risaralda
|22
|Miguel Horacio
|Cabrera
|Valle del Cauca
|ElCairo
|23
|Beneradis
|Porto Granados
|Risaralda
|Pereira
|24
|Camilo
|Gil Giraldo
|Valle del Cauca
|Cartago
|25
|Milena
|Palomino Pérez
|Risaralda
|Dosquebradas
|26
|Karen
|López Sánchez
|Antioquia
|Itagüí
|27
|Loren Valentina
|Álvarez Palomino
|Risaralda
|Dosquebradas
|28
|Julieth
|Gutiérrez Murillo
|Valle del Cauca
|Cali
|29
|Chavit
|Giraldo Serna
|Risaralda
|Pereira
|30
|Luciano Joseu
|Lares Hernández
|Risaralda
|Pereira
|31
|Waren
|Garzon Madera
|Risaralda
|Pereira
|32
|Andrés Felipe
|Sánchez Gutiérrez
|Valle del Cauca
|Cali
|33
|Amanda Miguel
|Benitez Cardozo
|Valle del Cauca
|Cali
|34
|Amparo
|Calambas Salazar
|Valle del Cauca
|Cali
|35
|Yeliza
|Corona González
|Valle del Cauca
|Cali
|36
|Yelitza Coromoto
|González Arias
|Valle del Cauca
|Cali
|37
|Yeimy
|Padilla Rodríguez
|Valle del Cauca
|Cali
|38
|Angela
|Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|39
|Catalina
|Ortiz Echeverry
|Valle del Cauca
|Cali
|40
|Danilo
|Muñoz Oviedo
|Valle del Cauca
|Cali
|41
|Dario
|Hernández Romero
|Valle del Cauca
|Cali
|42
|Darlyn Yarine
|Largo Aricapa
|Valle del Cauca
|Cali
|43
|Dayan Nathalia
|Lugo
|Valle del Cauca
|Cali
|44
|Diego
|Caicedo
|Valle del Cauca
|Cali
|45
|Diego
|Gómez Murillo
|Valle del Cauca
|Cali
|46
|Edwin
|Rojas Álvarez
|Valle del Cauca
|Cali
|47
|Elizabeth
|Sulbaran
|Valle del Cauca
|Cali
|48
|Víctor José
|Itiago
|Valle del Cauca
|Cali
|49
|Vanessa
|Espinosa
|Valle del Cauca
|Cali
|50
|Steven
|Guzman
|Valle del Cauca
|Cali
|51
|Sheril Sofia
|Arias Diaz
|Valle del Cauca
|Cali
|52
|Sebastián
|Rodríguez Pérez
|Valle del Cauca
|Cali
|53
|Sebastián
|Clavijo
|Valle del Cauca
|Cali
|54
|Sara Yasmira
|González
|Valle del Cauca
|Cali
|55
|Fernando
|Diaz Lenis
|Valle del Cauca
|Cali
|56
|Geraldine
|Rodríguez
|Valle del Cauca
|Cali
|57
|Gladis
|Santacruz Vargas
|Valle del Cauca
|Cali
|58
|Gladys
|Lizcano
|Valle del Cauca
|Cali
|59
|Rubiela
|Villegas Chávez
|Valle del Cauca
|Cali
|60
|Rosa Elena
|Benitez
|Valle del Cauca
|Cali
|61
|Patricia
|García
|Valle del Cauca
|Cali
|62
|Orina
|Acevedo Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|63
|Noah Ricardo
|Mafia Carvajar
|Valle del Cauca
|Cali
|64
|Nathalia
|Guerrero
|Valle del Cauca
|Cali
|65
|Isabella
|Urai
|Valle del Cauca
|Cali
|66
|Juan Carlos
|Parra Mateus
|Valle del Cauca
|Cali
|67
|Miguel Ángel
|Bejarano
|Valle del Cauca
|Cali
|68
|Matias
|López Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|69
|Mathias
|Aguilera
|Valle del Cauca
|Cali
|70
|Julio Cesar
|Sendoya Hincapié
|Valle del Cauca
|Cali
|71
|Lujan De Jesús
|Ortiz
|Valle del Cauca
|Cali
|72
|Manuela
|Rodríguez
|Valle del Cauca
|Cali
|73
|Manuela
|López Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|74
|Manuel
|Luque Ahumada
|Valle del Cauca
|Cali
|75
|Lizandro
|Millan
|Valle del Cauca
|76
|Karlehosky
|Rada
|Valle del Cauca
|77
|Valentina
|Millan
|Valle del Cauca
|78
|Olmedo
|López Pantoja
|Valle del Cauca
|79
|Marci
|López Pantoja
|Valle del Cauca
|80
|José Guillermo
|Roncancio Rodríguez
|Valle del Cauca
|81
|Gilberto Hernan
|Jaramillo Ramirez
|Valle del Cauca
|Cali
|82
|Ayda Luz
|Nieto Gutiérrez
|Risaralda
|Pereira
|83
|Víctor Rodrigo
|Ríos Fierro
|Risaralda
|Pereira
|84
|Jerson David
|Giraldo Garzon
|Risaralda
|Pereira
|85
|Alejandro
|Marín
|Quindío
|Armenia
|86
|Argenis De Jesús
|Díaz Ibarra
|Quindío
|Armenia
|87
|Daniela
|Guzman Sánchez
|Quindío
|Armenia
|88
|Dayany
|Ospina Quintero
|Quindío
|Armenia
|89
|Diana
|Tavera
|Quindío
|Armenia
|90
|Doris Amanda
|Caro
|Quindío
|Armenia
|91
|German Andrés
|Jejen Cortes
|Quindío
|Armenia
|92
|Haider Yoseth
|Rosero Rivas
|Quindío
|Armenia
|93
|Hernando
|Moreno
|Quindío
|Armenia
|94
|Juan Sebastián
|Taborda Arcila
|Quindío
|Armenia
|95
|Karluvis Margarita
|Fernández Patiño
|Quindío
|Armenia
|96
|Lorena
|Romero Medellin
|Quindío
|Armenia
|97
|Luis
|Robledo
|Quindío
|Armenia
|98
|Luz Angela
|Correa López
|Quindío
|Armenia
|99
|Luz Dary
|Orrego Arias
|Quindío
|Armenia
|100
|Maderlay
|Ospina
|Quindío
|Armenia
|101
|Manuel
|Chindoy Urbano
|Quindío
|Armenia
|102
|Marcos Aurelio
|Giraldo
|Quindío
|Armenia
|103
|María Alejandra
|Ruiz Laiton
|Quindío
|Armenia
|104
|María Amparo
|Tabares Espinosa
|Quindío
|Armenia
|105
|María Angelica
|Corchuelo Arias
|Quindío
|Armenia
|106
|María Victoria
|Pravnick
|Quindío
|Armenia
|107
|Mathias
|Betancur Algeciras
|Quindío
|Armenia
|108
|Michael
|Rosero
|Quindío
|Armenia
|109
|Miguel Ángel
|Giraldo
|Quindío
|Armenia
|110
|Tatiana
|Noreña
|Quindío
|Armenia
|111
|Tatiana
|Abril
|Quindío
|Armenia
|112
|Yasmín
|Dos Santos
|Quindío
|Armenia
|113
|Juan David
|Rincón Olaya
|Valle del Cauca
|Cali
|114
|Yenifer
|Mosquera Rodríguez
|Risaralda
|Pereira
|115
|Bryan Arlex
|García Vargas
|Quindío
|Armenia
|116
|Héctor Asdrubal
|Jaramillo Restrepo
|Valle del Cauca
|Cali
|117
|Lubian Andrei
|Certuche Santiago
|Valle del Cauca
|Cali
|118
|Florentino
|Delgado Escobar
|Valle del Cauca
|Cali
|119
|Wilber
|Villamarin Gómez
|Valle del Cauca
|Cali
|120
|Jhon Faber
|Jiménez Zapata
|Valle del Cauca
|Cali
|121
|Guillermo
|Echavarria Cespedes
|Valle del Cauca
|Cali
|122
|Hugo
|Robledo
|Risaralda
|Pereira
|123
|José Antonio
|Sánchez Rojo
|Valle del Cauca
|Cali
|124
|Juan
|Rodríguez
|Risaralda
|Pereira
|125
|Edinson
|Palacio
|Risaralda
|Pereira
|126
|Sandra Milena
|Hernández
|Risaralda
|Pereira
|127
|Odelia Mercedes
|Rocca
|Valle del Cauca
|Cali
|128
|José Antonio
|Monsalve Rengifo
|Risaralda
|Marsella
|129
|Jacobo
|Londoño Cantillo
|Valle del Cauca
|Cali
|130
|Jerónimo
|Londoño Cantillo
|Valle del Cauca
|Cali
|131
|Karol Michelle
|Mosquera
|Risaralda
|Pereira
|132
|Juan David
|Trejos González
|Risaralda
|Pereira
|133
|Yhon Henry
|Valencia Marín
|Risaralda
|Pereira
|134
|Blanca Lucero
|Correa Duque
|Risaralda
|Pereira
|135
|Jhony Alexander
|Correa Ramírez
|Risaralda
|Dosquebradas
|136
|Cesar Eduardo
|Castillo Vergara
|Valle del Cauca
|Buenaventura
|137
|Yenrry Alberto
|Ospina Guzmán
|Chocó
|Quibdó
|138
|Erika Lucia
|Mesa Franco
|Quindío
|Calarca
|139
|Celmira
|Duque
|Quindío
|Quimbaya
|140
|Gloria Esmeralda
|Enriquez Rodríguez
|Quindío
|Quimbaya
|141
|Jaime Hugo
|Gómez
|Quindío
|Quimbaya
|142
|Javier
|Cano
|Quindío
|Quimbaya
|143
|Ana Isabel
|Jaramillo
|Quindío
|Quimbaya
|144
|Martha
|Grisales Amaya
|Quindío
|Quimbaya
|145
|Daniel Steven
|Cárdenas Osorio
|Quindío
|Quimbaya
|146
|Andrés
|Acero
|Quindío
|Quimbaya
|147
|Sonia
|Velasquez
|Quindío
|Quimbaya
|148
|Luz Dary
|Chamorro Farfan
|Quindío
|Quimbaya
|149
|Liliana
|Castaño González
|Quindío
|Quimbaya
|150
|Adriana
|Cabrera Rizo
|Quindío
|Quimbaya
|151
|Ana
|Pérez
|Quindío
|Quimbaya
|152
|Nina Margoth
|Prieto Osorio
|Quindío
|Quimbaya
|153
|Elmer
|Correa
|Quindío
|Quimbaya
|154
|María Fernanda
|Marín Álvarez
|Quindío
|La Tebaida
|155
|Lina María
|Zuleta Cadavid
|Quindío
|La Tebaida
|156
|Sara
|Marulanda Zuleta
|Quindío
|La Tebaida
|157
|Dora Cecilia
|Useche
|Quindío
|La Tebaida
|158
|Nidia
|Marín
|Quindío
|Montenegro
|159
|Wilson Camilo
|García Barrera
|Antioquia
|Girardota
|160
|Alfredo
|Garzón
|Risaralda
|Pereira
|161
|Juan David
|García Miranda
|Risaralda
|Pereira
|162
|Luis Hernando
|Benjumea
|Risaralda
|Pereira
|163
|Isay
|Moreno Palencia
|Chocó
|Istmina
|164
|Hernando David
|López Toro
|Risaralda
|Pereira
|165
|Alfredo
|Moreno
|Risaralda
|Pereira
|166
|Frandiney
|Noreña Correa
|Risaralda
|Pereira
|167
|Luis Orlando
|Ballesteros Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|168
|Osvaldo Leidan
|Villa Garcés
|Risaralda
|Pereira
|169
|Jhon Fredy
|Tapazco arias
|Risaralda
|Pereira
|170
|Lorena
|Carmona
|Risaralda
|Pereira
|171
|Andre
|Fortoul Padilla
|Risaralda
|Pereira
|172
|Camila
|Arenas
|Risaralda
|Pereira
|173
|Carlos
|Prada
|Risaralda
|Pereira
|174
|Carlos Ancizar
|Florez
|Risaralda
|Pereira
|175
|Carlos Antonio
|Atehortua
|Risaralda
|Pereira
|176
|Carlos Eduardo
|Amaya Castro
|Risaralda
|Pereira
|177
|Carmen
|Alastre
|Risaralda
|Pereira
|178
|Cole
|Avery Male
|Risaralda
|Pereira
|179
|Daisy
|González Sepulveda
|Risaralda
|Pereira
|180
|Danna Valentina
|Barajas
|Risaralda
|Pereira
|181
|Darwin Alexander
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|182
|David
|Hurtado Aspirilla
|Risaralda
|Pereira
|183
|Edgar
|Plaza
|Risaralda
|Pereira
|184
|Edinson
|Jiménez
|Risaralda
|Pereira
|185
|Eduar
|Varela Vargas
|Risaralda
|Pereira
|186
|Edwin
|Contreras
|Risaralda
|Pereira
|187
|Elvia Iraida
|Maya
|Risaralda
|Pereira
|188
|Emanuel
|Barajas
|Risaralda
|Pereira
|189
|Enrique Mejia
|Acosta
|Risaralda
|Pereira
|190
|Erquin Hernan
|Narvaez
|Risaralda
|Pereira
|191
|Estefania
|Córdoba Mosquera
|Risaralda
|Pereira
|192
|Euclides Alfonso
|Angulo
|Risaralda
|Pereira
|193
|Evelin
|Mejia
|Risaralda
|Pereira
|194
|Gilberto
|Quintero
|Risaralda
|Pereira
|195
|Gisella Fuelpaz
|Montoya
|Risaralda
|Pereira
|196
|Gloria Isabel
|Uribe
|Risaralda
|Pereira
|197
|Héctor Javier
|Orozco Ruiz
|Risaralda
|Pereira
|198
|Henry David
|Yonda
|Risaralda
|Pereira
|199
|Idaly
|López
|Risaralda
|Pereira
|200
|Ismael
|Risaralda
|Pereira
|201
|Iván
|Ríos
|Risaralda
|Pereira
|202
|Jaider
|Orozco Giraldo
|Risaralda
|Pereira
|203
|Jairo
|Yepes
|Risaralda
|Pereira
|204
|Jaiver
|Usuga López
|Risaralda
|Pereira
|205
|Jessica
|Jiménez
|Risaralda
|Pereira
|206
|Jessica Fernanda
|Toro
|Risaralda
|Pereira
|207
|Jesús
|Tamayo Zapata
|Risaralda
|Pereira
|208
|Jhon Alexander
|Arango
|Risaralda
|Pereira
|209
|Jhon Deibi
|Rada López
|Risaralda
|Pereira
|210
|Jhon Fredy
|Riascos Barrera
|Risaralda
|Pereira
|211
|Jhon Jairo
|Marín Marín
|Risaralda
|Pereira
|212
|Jonathan Espinoza
|Bentancourt
|Risaralda
|Pereira
|213
|José Cristóbal
|Gonzales
|Risaralda
|Pereira
|214
|José Vaquiro
|Medina
|Risaralda
|Pereira
|215
|Juan Camilo
|Santofimio Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|216
|Juan Daniel
|Villareal
|Risaralda
|Pereira
|217
|Juan Esteban
|Lugo Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|218
|Juan Pablo
|Patiño
|Risaralda
|Pereira
|219
|Julián
|Rivera
|Risaralda
|Pereira
|220
|Julio Cesar
|López Uran
|Risaralda
|Pereira
|221
|Karin Dayana
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|222
|Karol Bohorquez
|Ramirez
|Risaralda
|Pereira
|223
|Leidy Tatiana
|Barajas Roncancio
|Risaralda
|Pereira
|224
|Leonardo
|Álvarez Patiño
|Risaralda
|Pereira
|225
|Luis Fernando
|Orrego
|Risaralda
|Pereira
|226
|Lus Guillermo
|Villa Ángel
|Risaralda
|Pereira
|227
|Luz Mary
|Betancourt
|Risaralda
|Pereira
|228
|Margarita María
|Leal Cortes
|Risaralda
|Pereira
|229
|María
|Contreras García
|Risaralda
|Pereira
|230
|María Camila
|Castro Parga
|Risaralda
|Pereira
|231
|María Clara
|Carmona
|Risaralda
|Pereira
|232
|María Daneli
|Aricapa
|Risaralda
|Pereira
|233
|María De Jesús
|León
|Risaralda
|Pereira
|234
|María Del Carmen
|Puerta Foronda
|Risaralda
|Pereira
|235
|María Isabela
|Aragón Benavidez
|Risaralda
|Pereira
|236
|María Jesús
|Valencia
|Risaralda
|Pereira
|237
|María Leonor
|Álzate Nieto
|Risaralda
|Pereira
|238
|María Rubiela
|Correa Arbelaez
|Risaralda
|Pereira
|239
|Martha Lucia
|Cadavid Montes
|Risaralda
|Pereira
|240
|Martin López
|Risaralda
|Pereira
|241
|Mauricio
|León
|Risaralda
|Pereira
|242
|Maximiliano
|Espinoza Toro
|Risaralda
|Pereira
|243
|Mery Alexander
|Rodríguez
|Risaralda
|Pereira
|244
|Michel Andre
|Fortoul Valenzuela
|Risaralda
|Pereira
|245
|Miguel Ángel
|Moreno
|Risaralda
|Pereira
|246
|Natalia
|Gaviria
|Risaralda
|Pereira
|247
|Natalia
|Patiño
|Risaralda
|Pereira
|248
|Noah
|García Trejos
|Risaralda
|Pereira
|249
|Oscar Alexis
|Panameño Riascos
|Risaralda
|Pereira
|250
|Pedro Luis
|Restrepo Gómez
|Risaralda
|Pereira
|251
|Ramiro
|Franco Peña
|Risaralda
|Pereira
|252
|Ramiro
|Marín
|Risaralda
|Pereira
|253
|Robinson Dario
|Hernández
|Risaralda
|Pereira
|254
|Rubiela
|Tamayo Zapata
|Risaralda
|Pereira
|255
|Sandra
|Castro Parga
|Risaralda
|Pereira
|256
|Santiago
|Zapata Giraldo
|Risaralda
|Pereira
|257
|Soley
|Camacho
|Risaralda
|Pereira
|258
|Sonia
|Hurtado
|Risaralda
|Pereira
|259
|Stefany Alejandra
|Gamba
|Risaralda
|Pereira
|260
|Thaliana
|Millan Salazar
|Risaralda
|Pereira
|261
|Ximena
|Sierra Bejarano
|Risaralda
|Pereira
|262
|Yefferlyn Dairy
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|263
|Yesid
|Lobo
|Risaralda
|Pereira
|264
|Fernando de Jesús
|Martínez Jaramillo
|Risaralda
|Belén de Umbría
|265
|Jairo
|Cortez
|Risaralda
|Pereira
|266
|Oscar Andrés
|Martínez
|Risaralda
|Pereira
|267
|Karol Manuela
|Becerra Caicedo
|Valle del Cauca
|Cali
|268
|Julio Cesar
|Sendoya Hincapié
|Valle del Cauca
|Cali
|269
|Ronal Alejandro
|Porras Torres
|Chocó
|San José del Palmar
|270
|Yuli Lizeth
|Ruiz Cárdenas
|Risaralda
|Pereira
|271
|Juan David
|Muñoz Bedoya
|Risaralda
|Pereira
|272
|Jorge
|Blandon Córdoba
|Risaralda
|Pereira
|273
|Jenny Lorena
|Navarro Usama
|Valle del Cauca
|Cali
|274
|Francy Enith
|Mejia López
|Risaralda
|Dosquebradas
|275
|Andrés Felipe
|Galvis herrera
|Risaralda
|Pereira
|276
|Santiago
|Urbano Rodríguez
|Valle del Cauca
|Cali
|277
|Luis Hernán
|Del Corral Pérez
|Valle del Cauca
|Cali
|278
|Jhon Jairo
|Arroyave Bedoya
|Valle del Cauca
|Cali
|279
|Alba Erlyn
|León Ortiz
|Valle del Cauca
|Cali
|280
|Benhur Antonio
|Herrera peña
|Risaralda
|Pereira
|281
|Martha Lucia
|García Triviño
|Valle del Cauca
|Cali
|282
|Gabriel Alejandro
|Flórez Prada
|Risaralda
|Pereira
|283
|Ricardo
|Toloza Gaviria
|Cauca
|Timbío
|284
|Mario Fernando
|Molina Quintero
|Risaralda
|Pereira
|285
|Mary Luz
|Quiroz
|Risaralda
|Pereira
|286
|Claudia Marcela
|Lizarralde Zambrano
|Valle del Cauca
|Cali
|287
|Hernán Adolfo
|Ortiz soto
|Valle del Cauca
|Cali
|288
|Elicio
|Bernal Velasquez
|Risaralda
|Santa Rosa de Cabal
|289
|Luis Miguel
|Sánchez Ocampo
|Risaralda
|Pereira
|290
|Melany
|Ocampo
|Risaralda
|Pereira
El reporte puede cambiar a medida que avancen las labores de búsqueda y se obtenga nueva información sobre las personas incluidas en esta relación.
Por ahora, la cifra entregada por Medicina Legal corresponde al corte de la 1:00 p. m. del 18 de agosto de 2026 y está relacionada específicamente con los reportes de desaparición derivados de la emergencia del 10 de agosto.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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