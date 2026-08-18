El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó este martes 18 de agosto el reporte de personas desaparecidas relacionadas con el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.

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De acuerdo con la entidad, con corte a la 1:00 p. m., se han recibido reportes correspondientes a 290 personas desaparecidas en el contexto de la emergencia.

Lista de personas desaparecidas por el terremoto en Colombia

Medicina Legal dio a conocer la relación de las 290 personas reportadas como desaparecidas hasta el corte establecido para este martes.

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La entidad precisó que los nombres corresponden a los reportes recibidos y que su divulgación tiene como finalidad contribuir con las labores que se realizan para establecer el paradero de estas personas.

Lista actualizada de desaparecidos:

N° Nombres Apellidos Departamento Desaparición Municipio Desaparición 1 Lina María Giraldo Perdomo Risaralda Pereira 2 Hija de Diego López Risaralda 3 Celedy Del Carmen Murillo Galvis Risaralda 4 Alison Henao Villada Risaralda Pereira 5 Gabriela Henao Villada Risaralda 6 Ángela María Guacheta Risaralda 7 Daniela Diez Risaralda 8 Iris Córdoba Risaralda 9 David Riusca Yousdavid Risaralda Pereira 10 Sofia Toro Gómez Risaralda 11 Astrid Malens Ceballos Risaralda 12 Wilson Zuleta Risaralda 13 Kevin Loaiza Peña Risaralda 14 Sergio Esteban Tangua Risaralda 15 José Bernardo Murillo Torres Risaralda 16 Guillermo Ramirez Risaralda 17 Yoiris Luana Seigal Risaralda 18 Antonio Vélez Risaralda Dosquebradas 19 Santiago Alonso Montes Pérez Risaralda 20 Angie Carolina Henao Risaralda 21 Dora Delsi Rincon Risaralda 22 Miguel Horacio Cabrera Valle del Cauca ElCairo 23 Beneradis Porto Granados Risaralda Pereira 24 Camilo Gil Giraldo Valle del Cauca Cartago 25 Milena Palomino Pérez Risaralda Dosquebradas 26 Karen López Sánchez Antioquia Itagüí 27 Loren Valentina Álvarez Palomino Risaralda Dosquebradas 28 Julieth Gutiérrez Murillo Valle del Cauca Cali 29 Chavit Giraldo Serna Risaralda Pereira 30 Luciano Joseu Lares Hernández Risaralda Pereira 31 Waren Garzon Madera Risaralda Pereira 32 Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez Valle del Cauca Cali 33 Amanda Miguel Benitez Cardozo Valle del Cauca Cali 34 Amparo Calambas Salazar Valle del Cauca Cali 35 Yeliza Corona González Valle del Cauca Cali 36 Yelitza Coromoto González Arias Valle del Cauca Cali 37 Yeimy Padilla Rodríguez Valle del Cauca Cali 38 Angela Sánchez Valle del Cauca Cali 39 Catalina Ortiz Echeverry Valle del Cauca Cali 40 Danilo Muñoz Oviedo Valle del Cauca Cali 41 Dario Hernández Romero Valle del Cauca Cali 42 Darlyn Yarine Largo Aricapa Valle del Cauca Cali 43 Dayan Nathalia Lugo Valle del Cauca Cali 44 Diego Caicedo Valle del Cauca Cali 45 Diego Gómez Murillo Valle del Cauca Cali 46 Edwin Rojas Álvarez Valle del Cauca Cali 47 Elizabeth Sulbaran Valle del Cauca Cali 48 Víctor José Itiago Valle del Cauca Cali 49 Vanessa Espinosa Valle del Cauca Cali 50 Steven Guzman Valle del Cauca Cali 51 Sheril Sofia Arias Diaz Valle del Cauca Cali 52 Sebastián Rodríguez Pérez Valle del Cauca Cali 53 Sebastián Clavijo Valle del Cauca Cali 54 Sara Yasmira González Valle del Cauca Cali 55 Fernando Diaz Lenis Valle del Cauca Cali 56 Geraldine Rodríguez Valle del Cauca Cali 57 Gladis Santacruz Vargas Valle del Cauca Cali 58 Gladys Lizcano Valle del Cauca Cali 59 Rubiela Villegas Chávez Valle del Cauca Cali 60 Rosa Elena Benitez Valle del Cauca Cali 61 Patricia García Valle del Cauca Cali 62 Orina Acevedo Sánchez Valle del Cauca Cali 63 Noah Ricardo Mafia Carvajar Valle del Cauca Cali 64 Nathalia Guerrero Valle del Cauca Cali 65 Isabella Urai Valle del Cauca Cali 66 Juan Carlos Parra Mateus Valle del Cauca Cali 67 Miguel Ángel Bejarano Valle del Cauca Cali 68 Matias López Sánchez Valle del Cauca Cali 69 Mathias Aguilera Valle del Cauca Cali 70 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali 71 Lujan De Jesús Ortiz Valle del Cauca Cali 72 Manuela Rodríguez Valle del Cauca Cali 73 Manuela López Sánchez Valle del Cauca Cali 74 Manuel Luque Ahumada Valle del Cauca Cali 75 Lizandro Millan Valle del Cauca 76 Karlehosky Rada Valle del Cauca 77 Valentina Millan Valle del Cauca 78 Olmedo López Pantoja Valle del Cauca 79 Marci López Pantoja Valle del Cauca 80 José Guillermo Roncancio Rodríguez Valle del Cauca 81 Gilberto Hernan Jaramillo Ramirez Valle del Cauca Cali 82 Ayda Luz Nieto Gutiérrez Risaralda Pereira 83 Víctor Rodrigo Ríos Fierro Risaralda Pereira 84 Jerson David Giraldo Garzon Risaralda Pereira 85 Alejandro Marín Quindío Armenia 86 Argenis De Jesús Díaz Ibarra Quindío Armenia 87 Daniela Guzman Sánchez Quindío Armenia 88 Dayany Ospina Quintero Quindío Armenia 89 Diana Tavera Quindío Armenia 90 Doris Amanda Caro Quindío Armenia 91 German Andrés Jejen Cortes Quindío Armenia 92 Haider Yoseth Rosero Rivas Quindío Armenia 93 Hernando Moreno Quindío Armenia 94 Juan Sebastián Taborda Arcila Quindío Armenia 95 Karluvis Margarita Fernández Patiño Quindío Armenia 96 Lorena Romero Medellin Quindío Armenia 97 Luis Robledo Quindío Armenia 98 Luz Angela Correa López Quindío Armenia 99 Luz Dary Orrego Arias Quindío Armenia 100 Maderlay Ospina Quindío Armenia 101 Manuel Chindoy Urbano Quindío Armenia 102 Marcos Aurelio Giraldo Quindío Armenia 103 María Alejandra Ruiz Laiton Quindío Armenia 104 María Amparo Tabares Espinosa Quindío Armenia 105 María Angelica Corchuelo Arias Quindío Armenia 106 María Victoria Pravnick Quindío Armenia 107 Mathias Betancur Algeciras Quindío Armenia 108 Michael Rosero Quindío Armenia 109 Miguel Ángel Giraldo Quindío Armenia 110 Tatiana Noreña Quindío Armenia 111 Tatiana Abril Quindío Armenia 112 Yasmín Dos Santos Quindío Armenia 113 Juan David Rincón Olaya Valle del Cauca Cali 114 Yenifer Mosquera Rodríguez Risaralda Pereira 115 Bryan Arlex García Vargas Quindío Armenia 116 Héctor Asdrubal Jaramillo Restrepo Valle del Cauca Cali 117 Lubian Andrei Certuche Santiago Valle del Cauca Cali 118 Florentino Delgado Escobar Valle del Cauca Cali 119 Wilber Villamarin Gómez Valle del Cauca Cali 120 Jhon Faber Jiménez Zapata Valle del Cauca Cali 121 Guillermo Echavarria Cespedes Valle del Cauca Cali 122 Hugo Robledo Risaralda Pereira 123 José Antonio Sánchez Rojo Valle del Cauca Cali 124 Juan Rodríguez Risaralda Pereira 125 Edinson Palacio Risaralda Pereira 126 Sandra Milena Hernández Risaralda Pereira 127 Odelia Mercedes Rocca Valle del Cauca Cali 128 José Antonio Monsalve Rengifo Risaralda Marsella 129 Jacobo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali 130 Jerónimo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali 131 Karol Michelle Mosquera Risaralda Pereira 132 Juan David Trejos González Risaralda Pereira 133 Yhon Henry Valencia Marín Risaralda Pereira 134 Blanca Lucero Correa Duque Risaralda Pereira 135 Jhony Alexander Correa Ramírez Risaralda Dosquebradas 136 Cesar Eduardo Castillo Vergara Valle del Cauca Buenaventura 137 Yenrry Alberto Ospina Guzmán Chocó Quibdó 138 Erika Lucia Mesa Franco Quindío Calarca 139 Celmira Duque Quindío Quimbaya 140 Gloria Esmeralda Enriquez Rodríguez Quindío Quimbaya 141 Jaime Hugo Gómez Quindío Quimbaya 142 Javier Cano Quindío Quimbaya 143 Ana Isabel Jaramillo Quindío Quimbaya 144 Martha Grisales Amaya Quindío Quimbaya 145 Daniel Steven Cárdenas Osorio Quindío Quimbaya 146 Andrés Acero Quindío Quimbaya 147 Sonia Velasquez Quindío Quimbaya 148 Luz Dary Chamorro Farfan Quindío Quimbaya 149 Liliana Castaño González Quindío Quimbaya 150 Adriana Cabrera Rizo Quindío Quimbaya 151 Ana Pérez Quindío Quimbaya 152 Nina Margoth Prieto Osorio Quindío Quimbaya 153 Elmer Correa Quindío Quimbaya 154 María Fernanda Marín Álvarez Quindío La Tebaida 155 Lina María Zuleta Cadavid Quindío La Tebaida 156 Sara Marulanda Zuleta Quindío La Tebaida 157 Dora Cecilia Useche Quindío La Tebaida 158 Nidia Marín Quindío Montenegro 159 Wilson Camilo García Barrera Antioquia Girardota 160 Alfredo Garzón Risaralda Pereira 161 Juan David García Miranda Risaralda Pereira 162 Luis Hernando Benjumea Risaralda Pereira 163 Isay Moreno Palencia Chocó Istmina 164 Hernando David López Toro Risaralda Pereira 165 Alfredo Moreno Risaralda Pereira 166 Frandiney Noreña Correa Risaralda Pereira 167 Luis Orlando Ballesteros Restrepo Risaralda Pereira 168 Osvaldo Leidan Villa Garcés Risaralda Pereira 169 Jhon Fredy Tapazco arias Risaralda Pereira 170 Lorena Carmona Risaralda Pereira 171 Andre Fortoul Padilla Risaralda Pereira 172 Camila Arenas Risaralda Pereira 173 Carlos Prada Risaralda Pereira 174 Carlos Ancizar Florez Risaralda Pereira 175 Carlos Antonio Atehortua Risaralda Pereira 176 Carlos Eduardo Amaya Castro Risaralda Pereira 177 Carmen Alastre Risaralda Pereira 178 Cole Avery Male Risaralda Pereira 179 Daisy González Sepulveda Risaralda Pereira 180 Danna Valentina Barajas Risaralda Pereira 181 Darwin Alexander Moncada Contreras Risaralda Pereira 182 David Hurtado Aspirilla Risaralda Pereira 183 Edgar Plaza Risaralda Pereira 184 Edinson Jiménez Risaralda Pereira 185 Eduar Varela Vargas Risaralda Pereira 186 Edwin Contreras Risaralda Pereira 187 Elvia Iraida Maya Risaralda Pereira 188 Emanuel Barajas Risaralda Pereira 189 Enrique Mejia Acosta Risaralda Pereira 190 Erquin Hernan Narvaez Risaralda Pereira 191 Estefania Córdoba Mosquera Risaralda Pereira 192 Euclides Alfonso Angulo Risaralda Pereira 193 Evelin Mejia Risaralda Pereira 194 Gilberto Quintero Risaralda Pereira 195 Gisella Fuelpaz Montoya Risaralda Pereira 196 Gloria Isabel Uribe Risaralda Pereira 197 Héctor Javier Orozco Ruiz Risaralda Pereira 198 Henry David Yonda Risaralda Pereira 199 Idaly López Risaralda Pereira 200 Ismael Risaralda Pereira 201 Iván Ríos Risaralda Pereira 202 Jaider Orozco Giraldo Risaralda Pereira 203 Jairo Yepes Risaralda Pereira 204 Jaiver Usuga López Risaralda Pereira 205 Jessica Jiménez Risaralda Pereira 206 Jessica Fernanda Toro Risaralda Pereira 207 Jesús Tamayo Zapata Risaralda Pereira 208 Jhon Alexander Arango Risaralda Pereira 209 Jhon Deibi Rada López Risaralda Pereira 210 Jhon Fredy Riascos Barrera Risaralda Pereira 211 Jhon Jairo Marín Marín Risaralda Pereira 212 Jonathan Espinoza Bentancourt Risaralda Pereira 213 José Cristóbal Gonzales Risaralda Pereira 214 José Vaquiro Medina Risaralda Pereira 215 Juan Camilo Santofimio Restrepo Risaralda Pereira 216 Juan Daniel Villareal Risaralda Pereira 217 Juan Esteban Lugo Restrepo Risaralda Pereira 218 Juan Pablo Patiño Risaralda Pereira 219 Julián Rivera Risaralda Pereira 220 Julio Cesar López Uran Risaralda Pereira 221 Karin Dayana Moncada Contreras Risaralda Pereira 222 Karol Bohorquez Ramirez Risaralda Pereira 223 Leidy Tatiana Barajas Roncancio Risaralda Pereira 224 Leonardo Álvarez Patiño Risaralda Pereira 225 Luis Fernando Orrego Risaralda Pereira 226 Lus Guillermo Villa Ángel Risaralda Pereira 227 Luz Mary Betancourt Risaralda Pereira 228 Margarita María Leal Cortes Risaralda Pereira 229 María Contreras García Risaralda Pereira 230 María Camila Castro Parga Risaralda Pereira 231 María Clara Carmona Risaralda Pereira 232 María Daneli Aricapa Risaralda Pereira 233 María De Jesús León Risaralda Pereira 234 María Del Carmen Puerta Foronda Risaralda Pereira 235 María Isabela Aragón Benavidez Risaralda Pereira 236 María Jesús Valencia Risaralda Pereira 237 María Leonor Álzate Nieto Risaralda Pereira 238 María Rubiela Correa Arbelaez Risaralda Pereira 239 Martha Lucia Cadavid Montes Risaralda Pereira 240 Martin López Risaralda Pereira 241 Mauricio León Risaralda Pereira 242 Maximiliano Espinoza Toro Risaralda Pereira 243 Mery Alexander Rodríguez Risaralda Pereira 244 Michel Andre Fortoul Valenzuela Risaralda Pereira 245 Miguel Ángel Moreno Risaralda Pereira 246 Natalia Gaviria Risaralda Pereira 247 Natalia Patiño Risaralda Pereira 248 Noah García Trejos Risaralda Pereira 249 Oscar Alexis Panameño Riascos Risaralda Pereira 250 Pedro Luis Restrepo Gómez Risaralda Pereira 251 Ramiro Franco Peña Risaralda Pereira 252 Ramiro Marín Risaralda Pereira 253 Robinson Dario Hernández Risaralda Pereira 254 Rubiela Tamayo Zapata Risaralda Pereira 255 Sandra Castro Parga Risaralda Pereira 256 Santiago Zapata Giraldo Risaralda Pereira 257 Soley Camacho Risaralda Pereira 258 Sonia Hurtado Risaralda Pereira 259 Stefany Alejandra Gamba Risaralda Pereira 260 Thaliana Millan Salazar Risaralda Pereira 261 Ximena Sierra Bejarano Risaralda Pereira 262 Yefferlyn Dairy Moncada Contreras Risaralda Pereira 263 Yesid Lobo Risaralda Pereira 264 Fernando de Jesús Martínez Jaramillo Risaralda Belén de Umbría 265 Jairo Cortez Risaralda Pereira 266 Oscar Andrés Martínez Risaralda Pereira 267 Karol Manuela Becerra Caicedo Valle del Cauca Cali 268 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali 269 Ronal Alejandro Porras Torres Chocó San José del Palmar 270 Yuli Lizeth Ruiz Cárdenas Risaralda Pereira 271 Juan David Muñoz Bedoya Risaralda Pereira 272 Jorge Blandon Córdoba Risaralda Pereira 273 Jenny Lorena Navarro Usama Valle del Cauca Cali 274 Francy Enith Mejia López Risaralda Dosquebradas 275 Andrés Felipe Galvis herrera Risaralda Pereira 276 Santiago Urbano Rodríguez Valle del Cauca Cali 277 Luis Hernán Del Corral Pérez Valle del Cauca Cali 278 Jhon Jairo Arroyave Bedoya Valle del Cauca Cali 279 Alba Erlyn León Ortiz Valle del Cauca Cali 280 Benhur Antonio Herrera peña Risaralda Pereira 281 Martha Lucia García Triviño Valle del Cauca Cali 282 Gabriel Alejandro Flórez Prada Risaralda Pereira 283 Ricardo Toloza Gaviria Cauca Timbío 284 Mario Fernando Molina Quintero Risaralda Pereira 285 Mary Luz Quiroz Risaralda Pereira 286 Claudia Marcela Lizarralde Zambrano Valle del Cauca Cali 287 Hernán Adolfo Ortiz soto Valle del Cauca Cali 288 Elicio Bernal Velasquez Risaralda Santa Rosa de Cabal 289 Luis Miguel Sánchez Ocampo Risaralda Pereira 290 Melany Ocampo Risaralda Pereira

El reporte puede cambiar a medida que avancen las labores de búsqueda y se obtenga nueva información sobre las personas incluidas en esta relación.

Por ahora, la cifra entregada por Medicina Legal corresponde al corte de la 1:00 p. m. del 18 de agosto de 2026 y está relacionada específicamente con los reportes de desaparición derivados de la emergencia del 10 de agosto.

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