Bavaria anunció una inversión de 12.000 millones de pesos para apoyar la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, una emergencia que dejó graves afectaciones en varias regiones del país.

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Según informó la compañía, los recursos estarán destinados a respaldar la reapertura de tiendas de barrio, pequeños comercios y emprendimientos locales, en articulación con el Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios, impulsado por el Gobierno Nacional.

La iniciativa busca acelerar la reactivación económica de las comunidades impactadas por el sismo y facilitar que cientos de comerciantes puedan retomar sus actividades.

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Bavaria apoyará la reapertura de miles de comercios

La empresa explicó que el fondo estará enfocado en tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores que vieron afectadas sus fuentes de ingresos por cuenta del terremoto.

El objetivo es que los beneficiarios puedan reabrir sus establecimientos y recuperar su actividad económica en el menor tiempo posible.

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, aseguró que detrás de cada negocio existe una familia que depende de esos ingresos y destacó que estos establecimientos también cumplen un papel importante dentro de las comunidades.

“Detrás de cada tienda de barrio, comercio y negocio local hay una familia, una fuente de ingresos y un punto de encuentro para la comunidad. Estos establecimientos no solo impulsan la economía de sus territorios; también fortalecen el tejido social”, afirmó.

Bavaria ya había enviado agua y Pony Malta a las zonas afectadas

Además del nuevo fondo de recuperación, Bavaria recordó que durante los primeros días de la emergencia puso a disposición su red logística para apoyar la atención de las comunidades.

Como parte de esas acciones, movilizó más de 30 camiones y entregó 250.000 unidades de agua y Pony Malta a las zonas afectadas por el terremoto.

La compañía indicó que seguirá trabajando junto con las autoridades nacionales, el sector privado y las comunidades para apoyar las labores de recuperación en las regiones impactadas.

Empresas continúan anunciando ayudas para la reconstrucción

El anuncio de Bavaria se suma a las iniciativas que en los últimos días han presentado diferentes empresas y empresarios para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

Las donaciones y fondos anunciados buscan complementar las acciones del Gobierno Nacional tanto en la atención inmediata de la emergencia como en la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación económica de las comunidades damnificadas.

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