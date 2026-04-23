La compañía Bavaria y la Gobernación de Córdoba anunciaron una alianza para fortalecer la economía local a través de la edición 64 de la Feria Nacional de la Ganadería.

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El evento, que se llevará a cabo del 5 al 15 de junio, tendrá un corte social enfocado en apoyar a pequeños negocios afectados por las recientes inundaciones en el departamento.

Feria de la Ganadería priorizará a comerciantes afectados por el frente frío

Según lo informado, la iniciativa busca respaldar a cerca de 600 pequeños negocios que han sufrido pérdidas en infraestructura, productos y equipos a causa de la emergencia climática.

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La feria se plantea como una plataforma de reactivación económica que impulsará el comercio local, el llamado Canal Tradicional y la economía popular en Córdoba.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acompañar a las comunidades afectadas y ofrecer oportunidades de recuperación en medio de la crisis.

Águila lanzará edición especial para apoyar a comerciantes

Como parte de la alianza, la marca Águila tendrá una participación especial en el evento con el lanzamiento de una lata edición “Córdoba” de Águila Light.

Según se indicó, los recursos generados por esta edición estarán destinados a mejorar infraestructura y dotar de activos productivos a negocios afectados.

Concierto gratuito reunirá artistas en Montería

La programación incluirá el concierto “Por Córdoba”, que se realizará en Montería y contará con acceso gratuito en gradería.

El evento tendrá la participación de artistas como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Farid Ortiz y Mr. Black.

La iniciativa busca no solo impulsar la economía, sino también resaltar la identidad cultural del departamento.

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