Las protestas de habitantes y campesinos de Cáqueza provocaron este viernes 12 de junio el cierre total de la vía al Llano, una de las carreteras más importantes del país. Los manifestantes exigen respuestas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tras la confirmación de la terminación anticipada del contrato de concesión de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), una obra que, según denuncian, quedó inconclusa después de más de una década.

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#Bogotá | Sigue el cierre total en la vía al Llano. Manifestantes que protestan en Cáqueza no permiten el paso por este corredor.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/h5m04dr1PW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 12, 2026

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La ANI informó que la reversión del contrato busca garantizar una transición ordenada de la infraestructura vial hacia las entidades que asumirán su administración y mantenimiento. De acuerdo con la entidad, los corredores serán entregados al Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera, decisión que generó preocupación entre las comunidades de la región.

(Vea también: Alertan por riesgo inminente en la vía al Llano: mal manejo del agua causaría deslizamiento)

Alcira Torres, veedora de la vía, aseguró en Caracol Radio que el principal reclamo de los habitantes del oriente de Cundinamarca es el abandono de una carretera que fue concesionada en 2014. Según explicó, la comunidad exige que se garantice la terminación de las obras y la recuperación de los tramos que permanecen en mal estado después de años de retrasos.

La situación también encendió las alarmas de las autoridades locales. La alcaldesa de Cáqueza, Yolima Benito, manifestó su respaldo a las reclamaciones ciudadanas, aunque pidió que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. La mandataria advirtió que un eventual bloqueo de la Autopista al Llano tendría graves consecuencias para la movilidad regional y nacional, debido a la importancia estratégica de este corredor vial.

“Lo que nos manifiesta la ANI es que no se va a retirar la maquinaria, que se continúa con el compromiso que hiciéramos junto con ustedes de arreglar los puntos críticos”, dijo en lo recopilado por Alerta Bogotá.

Para reducir la tensión, Benito reveló que la ANI le confirmó que la maquinaria continuará en la zona y que se mantendrá el compromiso de intervenir los puntos críticos de la carretera que conecta varias veredas del municipio. Además, anunció una reunión con la Procuraduría Regional, la ANI y la Gobernación de Cundinamarca para exigir el cumplimiento de los acuerdos y buscar una pronta solución a las demandas de la comunidad.

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