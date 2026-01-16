Desde las 00:00 horas de este 16 de enero de 2026 comenzaron a regir las nuevas tarifas de los peajes en el corredor vial Bogotá–Villavicencio, una de las principales arterias de conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales.

La modificación al tarifario fue establecido por el Ministerio de Transporte y aplicado por la concesión Coviandina encargada de la vía, como parte del esquema anual de actualización autorizado por el Gobierno nacional.

El incremento responde principalmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del año anterior, que equivale al 5,10 %, más un 4,8 % adicional permitido dentro del marco contractual de las concesiones viales y entre el cual se tiene en cuenta un aporte al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI).

Según las autoridades, estos recursos son necesarios para garantizar la operación, mantenimiento, atención de emergencias y seguridad vial en un corredor caracterizado por su complejidad geográfica y alta afluencia vehicular.

¿Cómo quedan las tarifas de los peajes en la vía al Llano?