Desde las 00:00 horas de este 16 de enero de 2026 comenzaron a regir las nuevas tarifas de los peajes en el corredor vial Bogotá–Villavicencio, una de las principales arterias de conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales.
El incremento responde principalmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del año anterior, que equivale al 5,10 %, más un 4,8 % adicional permitido dentro del marco contractual de las concesiones viales y entre el cual se tiene en cuenta un aporte al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI).
Según las autoridades, estos recursos son necesarios para garantizar la operación, mantenimiento, atención de emergencias y seguridad vial en un corredor caracterizado por su complejidad geográfica y alta afluencia vehicular.
¿Cómo quedan las tarifas de los peajes en la vía al Llano?
Con la entrada en vigencia de las nuevas alzas, los peajes del corredor Bogotá–Villavicencio registraron incrementos frente a los valores cobrados en 2025. Para los vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas), los costos quedaron definidos de la siguiente manera:
En comparación con 2025, el aumento promedio en los peajes de la vía al Llano ronda el 9 % al 10 %. Con estos nuevos valores, un viaje completo entre las dos ciudades para un vehículo particular supera los 67.000 pesos en peajes, cifra mayor a la registrada el año anterior y que ya causa impacto en los conductores frecuentes de este corredor estratégico.
¿Cuáles son las tarifas de peajes en la vía al Llano para vehículos de carga en 2026?
En el caso del transporte de carga pesada, los aumentos son aún más significativos. Los vehículos de mayor categoría, como los tractocamiones con doble remolque, deben asumir pagos que superan los 140.000 pesos en algunos peajes del corredor, lo que impacta directamente los costos logísticos del transporte de mercancías hacia y desde el oriente del país.
El ajuste causa diversas reacciones entre conductores frecuentes, viajeros y gremios del transporte, quienes advierten que el aumento representa una carga adicional para quienes dependen de esta vía de manera permanente.
Boletín de prensa titulado: “Gobierno autoriza incremento de tarifas de peajes en la vía Bogotá–Villavicencio”.
Algunos sectores han reiterado la necesidad de que las tarifas guarden una relación directa con la calidad del servicio y la estabilidad en la operación del corredor.
Por su parte, las autoridades señalan que las nuevas tarifas se aplican conforme a la normativa vigente y que los recursos recaudados permitirán sostener la infraestructura, prevenir cierres prolongados y atender de manera oportuna los eventos que suelen afectar este tramo vial. Mientras tanto, los usuarios ya comienzan a ajustarse a los nuevos valores en uno de los corredores más estratégicos del país.