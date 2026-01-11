La medida de pico y placa regional aplica este lunes 12 de enero de 2026 y busca evitar los habituales embotellamientos en los principales corredores de acceso a Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Festivos en Colombia para 2026: por ley, son más que en 2025 y muchos ya están en chanclas)

Para ingresar a la capital del país, los carros particulares deberán cumplir con los siguientes horarios:

12:00 m. a 4:00 p. m.: ingresan vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).



4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso exclusivo para autos cuya placa termina en impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., no habrá restricción.

La medida operará en nueve corredores de ingreso al Bogotá:

Lee También

Autopista Norte (peaje Andes – Portal Norte)

Autopista Sur (Soacha – Av. Boyacá)

Calle 13 (Río Bogotá – Av. Ciudad de Cali)

Calle 80 (Puente de Guadua – Portal 80)

Carrera Séptima (calle 245 – calle 183)

Av. Boyacá – vía al Llano (Túnel Argelino Durán – vía antigua al Llano)

Vía Suba – Cota (Río Bogotá – calle 170)

Vía a La Calera (peaje Patios – carrera Séptima)

Vía a Choachí (vía Monserrate – Av. Circunvalar)

¡Madrúgale al plan retorno, recuerda que el próximo lunes festivo 12 de enero, hay #PicoYPlacaRegional! 🚫La medida funciona así: ✅De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan los carros de placa PAR

✅De 4 p.m. a 8 p.m. solo ingresan los carros con placa IMPAR pic.twitter.com/w5yHTVingl — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 11, 2026

Multa por incumplir pico y placa regional

Como es habitual, el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) golpeó el bolsillo de quienes incumplan la norma.

La infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito —“movilizarse por sitios restringidos o en horas prohibidas”— implica:

Multa de 52,29 UVB, equivalentes en 2026 a $ 633.200

Inmovilización del vehículo

El incremento supone 29.100 pesos más que en 2025, cuando el comparendo era de $ 604.100.

Lee También

La Secretaría de Movilidad alertó que, para este festivo, se proyecta el ingreso de más de un millón de vehículos a través de los accesos viales.

Para gestionar el tráfico se desplegarán:

220 unidades diarias entre guías y agentes civiles

384 unidades en vía el lunes festivo

Ajustes semafóricos en corredores críticos

Intermitencia en la Autopista Sur, coordinada con Soacha

Reversible sobre la Carrera Séptima entre calles 245 y 183

* Pulzo.com se escribe con Z