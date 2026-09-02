Por: El Espectador

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La preparación de unas lentejas típicas adquiere un aire especial en esta receta detallada por El Espectador, donde la mezcla de sabores y texturas resulta en una experiencia completa para el paladar. El proceso empieza colocando las lentejas, acompañadas de zanahoria, cebolla y ají dulce, en una olla a presión. Este método permite, tras dos 'pitadas' —término que hace referencia a los sonidos emitidos por la válvula de la olla indicando la acumulación de presión—, que las lentejas estén completamente cocidas, ablandando los ingredientes y fusionando los sabores.

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Una vez finalizada la cocción, el siguiente paso involucra retirar los vegetales de la mezcla: zanahoria, cebolla y ají dulce. Estos se licúan a parte hasta obtener una textura uniforme, y se reservan para incorporarlos más adelante, creando así una base cremosa y cargada de sabor. En paralelo, se doran los chorizos, aportando al plato una capa adicional de sazón ahumada y textura consistente. Este paso es clave para quien disfrute de los contrastes entre la suavidad de las lentejas y la firmeza del embutido.

Una vez dorado el chorizo, se prepara un sofrito, técnica clásica que consiste en cocinar a fuego medio ingredientes fundamentales como pasta de ajo y salsa de tomate, reforzando el aroma y sabor del plato. Al sofrito se le agregan los vegetales licuados previamente y las lentejas cocidas, mezclando todo de forma cuidadosa. En este momento, es importante ajustar la sal, de manera que todos los componentes alcancen su punto justo y balanceen lo dulce, salado y picante.

Para completar la preparación, El Espectador recomienda servir las lentejas acompañadas de tajadas (rodajas de plátano maduro frito), arroz blanco y huevo frito, logrando así un plato generoso, colorido y con una variedad de nutrientes y sabores característicos de la gastronomía casera. Esta receta, además de resaltar técnicas tradicionales, invita a los lectores a compartir sus propias creaciones culinarias escribiendo al correo de Tatiana Gómez Fuentes, ampliando así el panorama gastronómico nacional.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar lentejas en olla a presión?

De acuerdo con la receta publicada por El Espectador, la mejor manera de cocinar lentejas en olla a presión es combinarlas con zanahoria, cebolla y ají dulce y cocinarlas hasta que suenen dos 'pitadas' de la olla. Este método garantiza que las lentejas estén listas y perfectamente ablandadas, permitiendo además que los sabores de los vegetales se integren en el proceso.

¿Qué significa 'sofrito' en la preparación de platos tradicionales?

'Sofrito' es un término utilizado en gastronomía para describir la técnica de freír ingredientes básicos —como pasta de ajo y salsa de tomate— a fuego medio antes de combinar con otros elementos del plato. En la receta descrita por El Espectador, el sofrito es clave para potenciar el sabor y aroma de las lentejas, logrando una mezcla equilibrada y llena de matices.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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