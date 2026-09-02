Por: El Espectador

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El cheesecake de durazno que aquí se presenta es una propuesta que mezcla la suavidad del queso crema con el toque dulce y fresco de los duraznos, logrando un equilibrio de sabores y texturas apto para los paladares más exigentes. Los ingredientes centrales de esta receta, de acuerdo con lo listado en el texto, son 760 gramos de queso crema, tres cuartos de taza de azúcar, crema de leche sin azúcar, huevos, vainilla, fécula de maíz, jugo de limón y una pizca de sal. A estos ingredientes se suman los duraznos, que no solo aportan frescura, sino que también se combinan con azúcar, jugo de limón, fécula de maíz, agua y vainilla para formar el relleno afrutado.

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La base de la tarta se elabora mezclando galletas trituradas con mantequilla, las cuales se presionan en el fondo de un molde y se hornean brevemente a 180 °C (350 °F) durante ocho a diez minutos. Este paso le proporciona al cheesecake una estructura firme y crocante. Para el relleno de durazno, la fruta se mezcla con jugo de limón, azúcar y vainilla, y se lleva a una sartén con mantequilla para potenciar su sabor. Se espesa la mezcla con fécula de maíz diluida, cuidando que los duraznos no queden excesivamente suaves.

En el caso de la crema de queso, el proceso exige mezclar el queso crema a temperatura ambiente con azúcar, huevos y vainilla hasta conseguir una textura homogénea y libre de grumos. La mitad de esta mezcla se vierte sobre la base horneada, se coloca el relleno de durazno en el centro, y finalmente se cubre con el resto de la crema. La cocción se lleva a cabo a baño María, un método que implica colocar el molde dentro de otro más grande con agua para lograr una cocción pareja y suave; el molde se envuelve en papel aluminio para evitar filtraciones. Se hornea todo a 160 °C durante una hora aproximadamente.

Al finalizar, el cheesecake debe enfriarse a temperatura ambiente y luego refrigerarse toda la noche, asegurando una textura firme y un sabor plenamente integrado. El paso a paso, según lo descrito en la receta original, garantiza un resultado tradicional y fiable para quienes deseen probar esta combinación clásica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer cheesecake de durazno paso a paso en casa?

Preparar el cheesecake de durazno en casa requiere seguir los pasos detallados: primero, formar una base de galletas y mantequilla horneada, luego preparar tanto el relleno de durazno espesado como la mezcla de queso crema, ensamblar en el molde en el orden indicado y hornear a baño María, según indica la receta, para después refrigerar toda la noche antes de servir.

¿Qué es el baño María y por qué se usa en la receta de cheesecake?

El ‘baño María’ es un método de cocción en el que se coloca el recipiente del postre dentro de otro con agua caliente, lo que ofrece una temperatura uniforme y suave. En esta receta de cheesecake, este proceso ayuda a evitar que el postre se agriete y garantiza una textura delicada, ideal para tartas a base de queso crema como la presentada aquí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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