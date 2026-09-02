Por: El Espectador

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Hace quince años, la música sacra casi no figuraba en la agenda cultural de Bogotá. La creación de un festival dedicado a este género representó un paso audaz en una ciudad donde tal espacio no existía y donde el público carecía de un contacto cercano con obras que exploran lo sagrado y lo espiritual a través de la música. Con el paso del tiempo, este festival ha logrado consolidarse, superando el reto de la autosostenibilidad y resistiendo los cambios de cuatro gobiernos y una pandemia, lo que evidencia la relevancia y adaptabilidad de su propuesta, según lo expresado en el testimonio contenido en el artículo.

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Un aspecto distintivo de la programación del festival ha sido su diversidad. Los escenarios no solo acogen repertorios clásicos, sino también piezas barrocas, medievales y contemporáneas de todo el mundo. Esta variedad ha permitido que el evento se convierta en un referente latinoamericano, mostrando que la música sacra puede experimentarse desde diferentes épocas y estilos. Abrir el espectro a músicas sagradas de diversas culturas ha sido un aporte relevante para el público, dándole al festival un sello único en la región.

De acuerdo con el testimonio citado, tal apertura ha transformado la percepción tradicional de la música sacra como un género reservado para personas estrictamente religiosas. El festival ha contado con una respuesta positiva de la audiencia, motivada no solo por el sentido espiritual, sino también por la riqueza cultural que emana de esta música. El evento ha demostrado que este tipo de repertorios pueden trascender géneros y creencias, convirtiéndose en una experiencia incluyente donde se reconoce la presencia de lo sagrado en diversas culturas alrededor del mundo.

El inicio de este proyecto representó una serie de desafíos únicos. Al no existir precedentes de festivales similares, fue fundamental ganarse la confianza tanto del público como de artistas, algunos de los cuales nunca habían visitado Colombia. Convencer a la junta directiva y presentar a Bogotá como un destino atractivo para promover las industrias culturales requirió un trabajo constante de gestión y diplomacia. Hace quince años, la capital era poco conocida para muchos artistas internacionales, un hecho que intensificó el reto, pero también hizo que el éxito posterior del festival resultara aún más significativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la percepción de la música sacra en Bogotá gracias al festival?

De acuerdo con el testimonio del festival, la percepción de la música sacra en Bogotá se ha transformado ampliamente. Inicialmente considerada exclusiva para personas religiosas, hoy se reconoce que ofrece una variedad de expresiones culturales y espirituales, lo que la ha vuelto más incluyente y accesible para diferentes públicos.

¿Qué desafíos enfrentó la organización del festival de música sacra en sus primeros años?

El principal desafío descrito fue la ausencia de antecedentes, lo que implicó ganar credibilidad ante el público, la junta directiva y los artistas extranjeros. Además, posicionar a Bogotá como un destino para la música sacra y atraer el interés internacional requirió un esfuerzo importante en promoción y networking dentro de la industria cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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