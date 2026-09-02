Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito, en la noche de este 2 de septiembre, ocasionó la muerte de dos personas en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy. En esa zona se generaron trancones y algunas protestas luego de la delicada situación.

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De acuerdo con la información preliminar, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) chocó a un bicitaxi en el mencionado sector del sur de Bogotá, causando el deceso de las dos personas. De hecho, en el sector hubo tensión por el reclamo de los familiares de quienes iban en el transporte informal

En videos de cámaras de seguridad, los cuales fueron obtenidos por el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, se observa el momento cuando el bus del Sitp pareciera que pierde el control y arrastra al bicitaxi por varios metros.

(Vea también: Fatal accidente en Bogotá: motociclista murió luego de atropellar a ciclista tras pasarse semáforo dañado)

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La información preliminar señala que una persona murió de inmediato en la escena del siniestro vial y la otra víctima alcanzó a ser llevada a un centro de salud, donde finalmente falleció. Las autoridades de tránsito adelantan la investigación del caso para establecer las causas y las responsabilidades.

“El bus venía a alta velocidad y arrastró al bicitaxi cerca de una cuadra“, dijo un testigo del accidente. En las cámaras de seguridad también se observa cuando el bus se cambia de carril debido a que otros vehículos estaba parqueados obstruyendo el paso. Cuando hace esta acción, el bicitaxi aparece en un cruce vehicular.

Las autoridades de tránsito investigan quién llevaba la vía y quien fue el actor vial que irrespetó la señal de pare, causando el fatal siniestro. Tras el accidente, familiares de las víctima habrían intimidado al conductor del bus, quien se refugió en su vehículo mientras llegaba la Policía.

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