La familia de Gabriela Peña Gómez, la mujer de 30 años que murió en el aparatoso accidente ocurrido el domingo 30 de agosto en la vía Bogotá-Girardot, cuestiona las primeras versiones que han rodeado el caso y pide que se investigue a fondo qué ocurrió antes, durante y después del choque.

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El accidente se presentó en el sector de Alto de Rosas, en Cundinamarca. Gabriela viajaba como pasajera en una camioneta Mercedes-Benz que terminó incrustada en la parte trasera de un camión. La fuerza del impacto provocó la muerte de la joven en el lugar.

Las imágenes que circulan del siniestro muestran que la camioneta se desplazaba a gran velocidad antes de terminar estrellada contra el vehículo de carga. Para la familia, ese elemento debe ser tenido en cuenta para establecer las circunstancias reales del accidente.

Paula Peña, hermana de Gabriela, habló con Citytv y manifestó su preocupación por la manera como se ha manejado el caso. Uno de los puntos que más cuestiona es que al conductor, identificado por la familia como Andrés Cubillos, no le habrían practicado inmediatamente una prueba de alcoholemia en el lugar del accidente.

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“A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, manifestó.

Según la familia, Cubillos fue trasladado posteriormente a un hospital, donde sí se le realizó una prueba que habría arrojado grado 1 de alcoholemia.

Paula aseguró además que algunas personas que estuvieron en el sitio les contaron que el estado de embriaguez del conductor habría sido evidente. Incluso mencionó la existencia de un video en el que, según esos testimonios, se observaría que el hombre tenía dificultades para mantenerse en pie.

La familia también conoció una versión según la cual la camioneta en la que viajaban Gabriela y Cubillos habría estado haciendo una carrera con otra camioneta, aparentemente una Audi. De acuerdo con ese relato, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara chocando contra el camión.

“Como iba haciendo carreras y en el exceso de velocidad, pues ahí es cuando pierde el control y se choca contra el camión”, dijo Paula.

Otro aspecto que genera molestia entre los familiares es lo ocurrido después del accidente. Según la hermana de Gabriela, Cubillos habría salido de la camioneta y arrojado al barranco algunas latas de cerveza que estaban dentro del vehículo.

La familia también sostiene que el conductor no habría auxiliado a Gabriela después del choque.

A esto se suma que Cubillos quedó en libertad. Los familiares consideran necesario revisar el procedimiento realizado por los policías de carretera y determinar por qué no se hizo la prueba de alcoholemia inmediatamente.

Por ahora, las versiones entregadas por la familia hacen parte de los elementos que esperan sean esclarecidos por las autoridades. El objetivo, según Paula Peña, es determinar qué ocurrió realmente en los segundos previos al choque y establecer si hubo alguna irregularidad en el procedimiento posterior al accidente.

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