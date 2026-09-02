Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un intento de asalto sacudió la tranquilidad del barrio La Pola, en el centro de Ibagué, este miércoles alrededor de las 5:00 de la tarde. De acuerdo con la información proporcionada, dos hombres armados llegaron a una farmacia ubicada en la carrera Cuarta con calle Cuarta, con la intención de apoderarse del dinero del corresponsal bancario y de los celulares de los clientes presentes en el local. El desenlace, sin embargo, fue inesperado gracias a la decidida intervención de la ciudadanía.

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El plan de los asaltantes parecía estar calculado al detalle. Uno de ellos ingresó armado, intimidando tanto a los trabajadores como a quienes se encontraban en el interior del establecimiento. Sin embargo, un transeúnte presenció la escena mientras pasaba por el lugar y decidió intervenir. Aplicando una llave, logró inmovilizar y derribar al asaltante principal, lo que permitió a los empleados y a otros testigos actuar rápidamente.

El segundo sospechoso intentó ayudar a su compañero, pero no logró su cometido. En ese preciso momento, dentro del local se desarrollaba una jornada de capacitación, lo que propició la presencia de varios empleados. Fueron ellos quienes lograron retener al segundo individuo tras un forcejeo que dejó como saldo a dos trabajadores lesionados. Según los datos recopilados, una cajera sufrió una contusión en una mano, mientras que un domiciliario fue golpeado en la cabeza con un casco durante el altercado. Ambos heridos fueron atendidos por las autoridades.

Tras la captura de los sospechosos, un grupo de vecinos tomó la justicia por su mano incendiando la motocicleta en la que los supuestos ladrones llegaron al sitio. Las llamas fueron controladas posteriormente por el Cuerpo Oficial de Bomberos. En cuanto a los detenidos, uno fue identificado como Camilo Andrés Jaramillo Lozano, quien, según la información disponible, recientemente habría recuperado la libertad tras permanecer en la Permanente Central. El otro implicado sería un menor de edad que conducía el vehículo. Ambos fueron trasladados a la URI (Unidad de Reacción Inmediata). Por último, el establecimiento anunció que presentará denuncia ante la Fiscalía y pondrá a disposición las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando así aportar evidencias claras para el esclarecimiento del caso.

¿Qué ocurrió durante el intento de robo en la farmacia de La Pola, en Ibagué?

Dos hombres armados intentaron asaltar una farmacia en el barrio La Pola, en Ibagué. Un transeúnte intervino al ver el robo, reduciendo a uno de los sospechosos, mientras empleados y testigos retuvieron al segundo. Durante el forcejeo, dos trabajadores resultaron heridos y la comunidad incendió la motocicleta de los presuntos delincuentes.

¿Quiénes fueron los responsables del asalto en la farmacia de Ibagué y qué medidas se tomaron?

Uno de los detenidos fue identificado como Camilo Andrés Jaramillo Lozano, quien había recuperado su libertad recientemente de la Permanente Central. El otro sospechoso, un menor de edad, conducía la motocicleta. Ambos fueron trasladados a la URI para continuar el proceso legal, mientras que la farmacia presentará la denuncia formal ante la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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