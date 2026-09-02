Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El doble homicidio de los hermanos Diana Maritza y Esteban Gaitán Hernández conmocionó a la vereda Peñones Altos, en Purificación, Tolima, y abrió nuevas líneas de investigación para la Policía local. El caso tomó relevancia tras la captura de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes habrían participado en el ataque la noche del domingo 30 de agosto, hecho que además podría estar vinculado con otro intento de robo de motocicleta reportado ese mismo día. De acuerdo con el coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía del Tolima, la principal hipótesis se relaciona con la presencia de una estructura dedicada al hurto de motocicletas en la región.

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El elemento que motivó el fortalecimiento de la investigación es la coincidencia en el tipo de vehículo involucrado. Según las versiones recogidas por las autoridades, una motocicleta marca Yamaha XTZ 125 habría sido el objetivo tanto del intento de robo como del atraco que desencadenó la tragedia. Tras los hechos, la reacción de la comunidad resultó crucial: habitantes entregaron información relevante sobre los supuestos responsables, lo que permitió adelantar un operativo y capturar a los sospechosos.

Durante los procedimientos, la policía también recuperó la motocicleta presuntamente hurtada, pieza central para el esclarecimiento del caso y prueba clave que será analizada junto con el resto del material recopilado. La labor de investigación busca ahora determinar si existe una conexión entre este y el otro intento de hurto ocurrido el mismo día, o si se trata de acciones aisladas dentro del municipio.

Sobre el ataque, las primeras versiones indican que Diana Maritza Gaitán se movilizaba junto a Diego Quiñones después de celebrar su cumpleaños cuando ambos fueron interceptados por tres hombres armados, quienes intentaron despojarlos de la motocicleta. Al resistirse, los agresores usaron armas de fuego contra ellos, lo que alertó a Esteban Gaitán, hermano de Diana, quien salió de la vivienda para auxiliarles y también fue atacado. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital La Candelaria de Purificación; sin embargo, los hermanos Gaitán fallecieron antes de recibir atención médica. Mientras tanto, Diego Quiñones permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía, como parte de su labor judicial, mantiene el control de la zona rural y profundiza en los antecedentes de los capturados, tratando de esclarecer si están implicados en otros robos de motocicletas cometidos en Purificación o en comunidades cercanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis maneja la Policía sobre el asesinato de los hermanos Gaitán en Purificación?

La Policía del Tolima, bajo el mando del coronel Ferney Martín Romero, contempla como principal hipótesis que el asesinato de los hermanos Gaitán está vinculado a una estructura dedicada al hurto de motocicletas. Esto se fundamenta en la coincidencia de los hechos ocurridos el mismo día, donde la motocicleta robada era una Yamaha XTZ 125, modelo central tanto en el homicidio como en el otro intento de robo registrado ese 30 de agosto en la zona.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo de captura tras el homicidio en Peñones Altos?

De acuerdo con las autoridades, tras el ataque, la comunidad local aportó información crucial sobre los presuntos responsables. Gracias a estos datos, la Policía realizó un operativo que resultó en la detención de dos hombres y una mujer. Además, lograron recuperar la motocicleta hurtada, que ahora integra el conjunto de evidencias clave en la investigación que busca esclarecer si los capturados están involucrados únicamente en este homicidio o si pertenecerían a una red más amplia de robos de motocicletas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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