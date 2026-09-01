Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella presidió un consejo de seguridad extraordinario en Norte de Santander, como respuesta inmediata a la grave situación de orden público generada por la explosión de un carro bomba en Los Patios, municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta. A este encuentro asistieron el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Según la información consignada por El Espectador, la reunión tuvo como principal objetivo fortalecer la seguridad en la región y enviar un mensaje contundente contra los grupos que actúan al margen de la ley.

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Durante su intervención, el mandatario fue enfático: “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. Además, hizo hincapié en que la impunidad y la presunta complicidad entre estructuras criminales y algunos dirigentes políticos llegó a su fin. “Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”, sostuvo. De la Espriella reiteró su decisión de enfrentar cualquier vínculo existente entre autoridades locales y bandas criminales, mientras recalcó que no permitirá que funcionarios públicos se alineen con organizaciones ilegales. “Los vamos a hacer pagar también”, puntualizó, asegurando que enfrentará estos desafíos “con total decisión y mano dura”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, añadió que el Gobierno Nacional colabora estrechamente con la Fuerza Pública y las autoridades locales para devolver la tranquilidad a la ciudadanía en Cúcuta y sus alrededores. Según reportes policiales citados por El Espectador y declaraciones del general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, el ataque contra la estación de Policía en Los Patios, ocurrido la noche del 31 de agosto, dejó un saldo preliminar de un civil muerto, nueve personas heridas y dos policías lesionados. Posteriormente, la cifra de policías heridos se incrementó a siete, de los cuales dos se encuentran en estado de gravedad.

En respuesta a estos hechos, el presidente anunció que regresará a la ciudad en dos semanas para verificar personalmente los avances en materia de seguridad. “Este no es un gobierno de discursos, es un gobierno de resultados”, enfatizó De la Espriella, subrayando su compromiso de supervisar de cerca las medidas adoptadas y mantener la presión institucional contra los responsables.

¿Cuál fue la reacción del gobierno de Abelardo de la Espriella tras el atentado en Los Patios?

Tras el atentado con carro bomba en Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad extraordinario y anunció medidas para reforzar la seguridad en Norte de Santander. Declaró la intención firme de confrontar a los grupos criminales y advirtió que no permitirá ningún tipo de alianza ilícita entre funcionarios y bandas ilegales.

¿Qué consecuencias dejó el ataque con carro bomba en la estación de Policía de Los Patios?

De acuerdo con los reportes policiales referenciados por El Espectador, el atentado dejó como saldo un civil muerto, al menos nueve personas heridas y siete policías lesionados, de los cuales dos permanecen en estado de gravedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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