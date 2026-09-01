Por: El Espectador

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Las autoridades continúan recolectando pruebas sobre el atentado terrorista ocurrido la noche del 31 de agosto frente a la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander. De acuerdo con el primer balance, la explosión de un taxi bomba provocó la muerte de un ciudadano venezolano, nueve personas heridas y dos uniformados lesionados. Sin embargo, posteriormente el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, actualizó la cifra: siete policías resultaron heridos, dos de ellos en estado crítico, y ocho civiles más también sufrieron lesiones.

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Según informó el general Alarcón, el ataque fue presuntamente ejecutado por el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, estructura que hace parte del Eln. Inteligencia militar identifica como principales responsables a alias “David” y alias “Nay” o “Nike”, sujetos investigados por planear y ejecutar ataques contra la fuerza pública en el departamento. La Policía ofrece recompensa de hasta 800 millones de pesos colombianos (COP) por información que lleve a la captura de alias “David”, quien es señalado como jefe de la estructura urbana del Eln en Cúcuta y tendría cerca de cinco años delinquiendo en la ciudad, desde su llegada proveniente de la región de Catatumbo.

Alias “David”, señalado de manejar explosivos, es descrito como un hombre violento incluso dentro de su propio círculo, al que se le atribuyen delitos de terrorismo, extorsión, narcotráfico, homicidio y ordenar el asesinato de subordinados bajo sospecha de traición. Por su parte, alias “Nay” habría reclutado al grupo encargado de trasladar los explosivos utilizados en el ataque. También se le vincula a la planificación del atentado, la selección de objetivos y delitos como desplazamiento forzado y tráfico de armas, con un historial de al menos tres años en la estructura urbana del Eln en Cúcuta.

El general Alarcón explicó que los atacantes usaron un vehículo robado en junio de 2024, cuyo propietario fue asesinado un día después. El vehículo, adaptado como taxi, fue activado mediante un sistema de frecuencia radial y contenía alrededor de 80 kilogramos de amonal, un explosivo potente. La operación tomó entre 15 y 25 segundos desde la llegada del taxi hasta la detonación. Las autoridades, según El Espectador, trabajan en la recuperación de las instalaciones afectadas y esperan directrices del alcalde, el gobernador y el presidente, mientras adelantan investigaciones y refuerzan la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son alias “David” y alias “Nay” o “Nike” en el caso del atentado en Los Patios con taxi bomba?

Alias “David” es señalado como el principal cabecilla urbano del Eln en Cúcuta, con cargos por terrorismo, extorsión, narcotráfico y homicidio, además de una trayectoria de violencia interna. Alias “Nay” o “Nike” habría ayudado a reclutar al grupo responsable de trasladar y activar los explosivos usados en el ataque, y se le vincula a delitos adicionales como tráfico de armas y desplazamiento forzado, según información de inteligencia citada por El Espectador.

¿Cómo fue ejecutado el atentado terrorista con taxi bomba en Los Patios, Norte de Santander?

De acuerdo con las declaraciones del general Ricardo Alarcón, el ataque se realizó utilizando un taxi que había sido robado en junio de 2024, cuyo propietario fue asesinado poco después. El vehículo fue equipado con 80 kilogramos de amonal y se activó mediante frecuencia radial, detonando aproximadamente entre 15 y 25 segundos después de ser dejado frente a la estación de Policía, dejando múltiples heridos y daños materiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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