Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, quien lidera de manera temporal la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó la autoría del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el atentado con carro bomba registrado la noche del 31 de agosto en Los Patios, en el departamento de Norte de Santander. El ataque, perpetrado frente a la estación de Policía de ese municipio hacia las 11:15 p. m., dejó como saldo la muerte de un civil y nueve heridos, entre ellos dos policías, según informaron fuentes oficiales y lo reportó El Espectador. Uno de los uniformados sufrió la amputación de una pierna y el otro resultó impactado por esquirlas en distintas áreas del cuerpo. Todas las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales.

Sigue a PULZO en Discover

La explosión ocurrió en la avenida principal de Los Patios, en un horario de alta circulación de personas y con establecimientos aún abiertos, lo que agravó las afectaciones y generó escenas de pánico entre los habitantes. Las imágenes compartidas tras el atentado evidencian el caos y la solidaridad de quienes socorrieron a los heridos. Además de la pérdida humana, el ataque produjo daños estructurales a la estación de policía, al parque automotor y la destrucción de varias motocicletas.

En respuesta al atentado, el presidente Abelardo de la Espriella informó que viajaría al departamento para encabezar un Consejo de Seguridad junto a la cúpula de la Fuerza Pública. El mandatario aseguró: "No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza". Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, instó a esclarecer el hecho e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, recordó que en diciembre de 2024 emitió una alerta temprana para tres municipios del área metropolitana de Cúcuta: Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander. Ese documento advertía sobre el fortalecimiento del ELN en la zona rural, el incremento de criminalidad organizada y la presencia del Clan del Golfo. El informe, citado por El Espectador, registra que solo el 30 % de las recomendaciones efectuadas han tenido algún nivel de cumplimiento, lo que genera preocupación por el agravamiento del conflicto armado y la crisis humanitaria, reflejada en hechos como el atentado frente a la estación de Policía de Los Patios.

La Defensoría destacó, finalmente, que la falta de implementación oportuna de medidas estructurales ha permitido el aumento del riesgo para la población civil y las autoridades locales, mientras la violencia y el terrorismo siguen afectando la tranquilidad y los derechos fundamentales en la frontera de Norte de Santander con Venezuela.

¿Cuál fue el impacto del atentado con carro bomba en Los Patios?

El atentado con carro bomba en Los Patios dejó una víctima mortal y nueve personas heridas, entre ellas dos policías con lesiones graves. Además, provocó daños en la infraestructura policial, vehículos y motocicletas, generando caos en la comunidad y deteriorando la seguridad en este municipio fronterizo, según reportes de El Espectador y autoridades locales.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana en el área metropolitana de Cúcuta?

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por la presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, así como el aumento de la criminalidad organizada en Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander. La entidad advirtió riesgos por la expansión del conflicto y bajos niveles de cumplimiento en las acciones de prevención en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.