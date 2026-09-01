Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un violento atentado estremeció el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, durante la noche del lunes 31 de agosto, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la estación de Policía local. De acuerdo con la información suministrada, el hecho sucedió sobre las 11:20 de la noche, en plena avenida principal del municipio. Testigos y reportes de las autoridades indican que el automóvil, que según los primeros reportes sería un taxi, cruzó por el sector y fue activado justo frente a la sede policial.

Sigue a PULZO en Discover

Las consecuencias inmediatas de la explosión fueron trágicas: una persona perdió la vida, mientras que dos policías resultaron heridos y nueve civiles necesitaban atención urgente. Todas estas personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales donde recibieron los cuidados médicos requeridos. Además de las afectaciones humanas, el atentado causó serios daños materiales, incluyendo parte de la infraestructura de la estación de Policía. Varios vehículos, principalmente motocicletas, quedaron completamente incinerados debido a la potencia de la explosión. Otro de los efectos colaterales fue la interrupción del servicio de energía en la zona aledaña, lo que agravó la situación durante las labores iniciales de auxilio.

En las horas siguientes al ataque, la Policía, acompañada por organismos de emergencia del municipio, se movilizó rápidamente al lugar. Su prioridad fue asegurar la zona, atender a los heridos y controlar eventuales situaciones de riesgo para los residentes del área. Paralelamente, las autoridades pusieron en marcha las primeras fases de la investigación, con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de planear y ejecutar este acto violento.

En cuanto a los posibles autores, aunque al cierre del reporte ninguna versión oficial confirmaba responsables, dentro de las primeras hipótesis no se descarta la participación del ELN, sigla de Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, tanto la identidad del vehículo implicado como dicha presunta autoría permanecen sujetas a verificación por parte de las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones en curso.

¿Qué ocurrió exactamente durante el atentado en Los Patios, Norte de Santander?

Hacia las 11:20 de la noche del 31 de agosto, un vehículo cargado con explosivos fue activado cerca de la estación de Policía en Los Patios. La explosión dejó una persona muerta, dos policías heridos, nueve civiles afectados y daños materiales sustanciales, además de provocar un corte de energía en el sector.

¿Qué es el ELN y cuál es su posible relación con el atentado en Los Patios?

ELN significa Ejército de Liberación Nacional. Según las primeras investigaciones de las autoridades, existe una hipótesis que no descarta la implicación de este grupo en el atentado ocurrido en Los Patios. No obstante, esa versión aún debe ser confirmada oficialmente a medida que avancen las pesquisas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.