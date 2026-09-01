Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali (Emcali), varios sectores de la ciudad continuarán experimentando trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto durante esta semana. Lo anterior puede provocar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable, una situación relevante para la vida diaria de muchas familias caleñas.

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La entidad manifestó que los trabajos implican la suspensión temporal del servicio en las zonas donde se intervienen las redes. Por ello, Emcali recomienda a los habitantes de los sectores afectados que tomen precauciones anticipando y almacenando suficiente agua, especialmente para actividades esenciales como la alimentación y el aseo personal, mientras dura la intervención técnica.

Según la lista publicada por la entidad, los barrios que tendrán cortes de agua incluyen el Jardín (carrera 31 con calle 26 B), la Independencia (carrera 42 con calle 28), el Guabal (calle 14 con carrera 40 A), las Américas (carrera 12 A con calle 42), y Santa Teresita (carrera 2 A y carrera 2 Bis en el oeste de la ciudad). Los residentes en estas zonas ya han sido informados por Emcali sobre la suspensión programada del servicio.

Junto con estos trabajos generales, Emcali adelantará intervenciones especializadas en puntos clave del sistema. En Villa Blanca (calle 72 K entre carreras 26 L y 26 M), se llevará a cabo la reparación de acometidas, componentes del sistema que conectan las redes públicas con las instalaciones internas de las viviendas. Por su parte, en la estación de bombeo Terron III, está programado el reemplazo, pruebas y puesta en funcionamiento del motor-bomba, elemento fundamental para el impulso y la distribución del agua en sectores residenciales. Además, en el barrio las Ceibas (carrera 8 con calle 62) continuarán los trabajos de reparación de una tubería de gran diámetro, cuya correcta operación es esencial para garantizar el acceso a agua potable de diversos sectores.

Emcali ha insistido en la importancia de que los ciudadanos estén atentos a la información oficial y mantengan reservas de agua, mientras se concluyen estas obras de mantenimiento, cuyo objetivo es mejorar la calidad y estabilidad del servicio para toda la comunidad caleña.

¿Cuáles son los barrios sin agua en Cali por los trabajos de Emcali?

Los sectores afectados por la suspensión temporal del servicio de agua en Cali, según Emcali, son el Jardín, la Independencia, el Guabal, las Américas y Santa Teresita. La interrupción se debe a reparaciones y mantenimientos planificados en las redes de acueducto, por lo que es importante que los residentes en estas zonas se preparen almacenando agua suficiente para las necesidades básicas.

¿Qué tipo de trabajos realiza Emcali en la red de acueducto y qué es una acometida?

Emcali realiza trabajos como reparación de acometidas, reemplazo de motor-bombas en estaciones de bombeo y reparación de tuberías de gran diámetro. Una acometida es la conexión que enlaza la red pública de distribución de agua con las instalaciones internas de una vivienda o edificio, permitiendo el acceso al servicio para sus habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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