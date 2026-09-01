Por: Caracol TV

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Los residentes de Medellín deben prepararse para interrupciones en el suministro de agua durante septiembre de 2026, conforme a la programación informada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), según Noticias Caracol. Estas suspensiones nocturnas se aplicarán de forma alternada en distintos barrios, dependiendo del circuito encargado de la distribución en cada zona, y arrancaron el lunes 31 de agosto de 2026. El horario de los cortes abarca desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, impactando a varios sectores que permanecerán sin servicio mientras se mantiene la restricción.

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La razón principal que expuso EPM para esta medida es la reducción notable de las lluvias y del caudal en las fuentes que alimentan el sistema Piedras Blancas. Aunque el fenómeno de El Niño no ha sido confirmado oficialmente en Colombia, la empresa señala que las precipitaciones recientes han sido insuficientes para que los suministros de agua logren recuperarse. Por ello, la programación inicial cubre el mes de septiembre y puede variar en función de la evolución de las condiciones climáticas y del comportamiento del sistema de acueducto.

El proceso de interrupción del servicio está organizado en dos ciclos, los cuales se alternan cada día. El primer grupo de barrios comenzó con la suspensión el lunes 31 de agosto; el segundo, el martes 1 de septiembre. Esta rotación implica que un sector tendrá agua mientras el otro estará sin el servicio, alternándose durante toda la programación prevista. Entre los barrios afectados en el primer ciclo se encuentran, en la comuna 1 (Popular), Carpinelo y La Avanzada; en comuna 3 (Manrique), La Cruz y Versalles N.° 2; en comuna 4 (Aranjuez), Campo Valdés N.° 1 y La Piñuela; en comuna 8 (Villa Hermosa) y comuna 9 (Buenos Aires), Las Estancias y Barrios de Jesús, respectivamente. El segundo ciclo incluye sectores de Manrique Oriental, Santa Inés, Villa Hermosa, Batallón Girardot, Alejandro Echavarría, Caicedo, Los Ángeles y Boston.

En total, la medida contempla 10 circuitos distribuidos en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. Para mitigar el impacto, EPM anunció un plan de contingencia consistente en seis rutas de abastecimiento con cuatro carrotanques y dos camiones con bidones, que operarán durante las horas de corte. Además, la empresa recomendó almacenar únicamente el agua necesaria, en recipientes limpios y tapados. El seguimiento de la programación dependerá de factores que incluyen el comportamiento de las lluvias, el nivel de los embalses, el déficit de agua y el consumo, así como la evolución del suministro ante el posible fenómeno de El Niño. Solo si estas variables mejoran, EPM podrá modificar o finalizar antes la programación.

¿Cuáles barrios de Medellín tendrán cortes de agua programados en septiembre de 2026?

De acuerdo con la información de EPM citada por Noticias Caracol, las interrupciones afectarán barrios de las comunas 1, 3, 4, 8, 9 y 10, como Carpinelo, La Cruz, Campo Valdés N.° 1, Las Estancias, Barrios de Jesús, Manrique Oriental, Villa Hermosa, Alejandro Echavarría, Los Ángeles y Boston, entre otros, distribuidos en dos ciclos que rotarán su turno de la restricción cada día.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo puede afectar el suministro de agua en Medellín?

El fenómeno de El Niño consiste en un cambio en las condiciones climáticas que reduce las precipitaciones en varias regiones de Colombia. Según EPM, aunque no hay declaración oficial de El Niño, el descenso de las lluvias ha reducido el caudal de las fuentes que abastecen el embalse Piedras Blancas, lo que incide directamente en la capacidad de mantener el suministro de agua en Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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