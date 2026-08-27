Por: Caracol TV

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La Secretaría de Educación de Bogotá abrió oficialmente el proceso de matrículas para el año escolar 2027 en los colegios oficiales de la ciudad, tal como informó Noticias Caracol. Este trámite, completamente virtual y gratuito, está dirigido tanto a estudiantes nuevos como a quienes ya cursan estudios en estas instituciones y requieren traslado o desean formalizar su permanencia para el siguiente periodo académico. Es fundamental que las familias utilicen las plataformas y canales autorizados por la entidad para llevar a cabo el proceso de manera segura y adecuada.

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El calendario definido por la Secretaría de Educación contempla varias etapas y fechas diferenciadas, según si el estudiante es nuevo o antiguo, y si pertenece a alguna población priorizada. Para los estudiantes nuevos, el proceso se inauguró el 10 de agosto de 2026 y contempla dos fases principales. La primera etapa se enfoca en poblaciones que cuentan con prioridad en el sistema educativo, como niñas y niños que comienzan preescolar, estudiantes con discapacidad, integrantes de comunidades étnicas o poblaciones consideradas en situación de vulnerabilidad según el Sisbén (el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). Para este grupo, las solicitudes de cupo estarán abiertas hasta el 11 de septiembre, mientras que la consulta de resultados podrá realizarse desde el 30 de septiembre. La formalización de la matrícula iniciará el 13 de octubre, de acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaría.

Por su parte, la segunda fase, destinada a la población general, estará disponible desde el 5 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026. Las familias interesadas deben ingresar a la plataforma oficial www.matriculas.educacionbogota.edu.co para registrar solicitudes y consultar los resultados de los cupos asignados.

Para estudiantes antiguos, el cronograma establece fechas específicas tanto para traslados entre instituciones como para la formalización de continuidad. En el caso de estudiantes de primera infancia, los traslados deberán solicitarse entre el 21 y el 24 de septiembre de 2026, mientras que la formalización de matrícula para quienes siguen en el mismo colegio se llevará a cabo entre el 13 y el 30 de octubre. Los estudiantes de primero de primaria en adelante tienen su periodo de traslado entre el 1 y el 3 de diciembre y deben formalizar su matrícula hasta el 22 de enero de 2027 si continúan en la misma institución.

Un punto crucial recalcado por la Secretaría es que la obtención de cupo no representa la finalización del proceso: la formalización es un paso obligatorio, y si este no se cumple dentro del plazo fijado, el cupo se libera para otros aspirantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el proceso de matrícula virtual para colegios oficiales de Bogotá en 2027?

El trámite de matrícula para 2027 se hace exclusivamente en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Educación (www.matriculas.educacionbogota.edu.co). Las familias deben registrarse, llenar el formulario respectivo y elegir el colegio de su preferencia según la disponibilidad. Es importante seguir cada fase según el calendario, dependiendo de si el estudiante es nuevo, antiguo, o si pertenece a una población priorizada.

¿Qué poblaciones tienen prioridad en el proceso de matrícula escolar en Bogotá?

Según la Secretaría de Educación, la prioridad en la primera etapa de matrícula la tienen los niños y niñas que inician preescolar, estudiantes con hermanos en el colegio solicitado, personas con discapacidad, estudiantes con trastornos de aprendizaje y comportamiento, integrantes de comunidades indígenas o afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, estudiantes en gestación o lactancia, y aquellos dentro de los grupos A y B del Sisbén, según Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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