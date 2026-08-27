Por: Portal Bogotá

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Este viernes 28 de agosto de 2026, los habitantes de Bogotá deben estar atentos a los cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que afectarán a determinadas zonas de la ciudad. Esta suspensión temporal del servicio, de acuerdo con la información oficial de la EAAB, tiene como objetivo principal fortalecer la infraestructura hídrica y prevenir daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, lo que podría repercutir negativamente en la calidad de vida de los usuarios si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

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En detalle, los cortes se concentrarán en dos localidades específicas. En la localidad de Teusaquillo, el barrio Gran América tendrá cortes desde las 9:00 a. m. y por un lapso de 24 horas. La zona impactada está comprendida entre la calle 26 y la calle 23, y entre la carrera 28 y la carrera 30. Por su parte, en la localidad de Usme, varios barrios experimentarán una interrupción del suministro de agua a partir de las 10:00 a. m. y durante cuatro horas. Las áreas incluidas abarcan desde la calle 75 Sur hasta la calle 117 Sur, y entre la carrera 5 y la carrera 12 Este, cubriendo barrios como Uval, Alfonso López, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma y Chapinerito.

La EAAB entregó recomendaciones para los usuarios de zonas afectadas, orientando sobre cómo enfrentar la suspensión temporal del servicio. En primer lugar, se sugiere llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte. Si se almacena agua en recipientes, esta debe consumirse antes de 24 horas, evitando así problemas de salubridad. También se enfatiza la importancia de usar el agua con racionalidad, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para casos críticos, la EAAB ofrece el servicio de carro tanque, especialmente dirigido a clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de personas, gestión que se solicita a través de la Acualínea 116.

Con estas acciones, la EAAB busca mitigar las incomodidades ocasionadas por los cortes, al tiempo que garantiza la sostenibilidad del servicio y la protección del sistema de acueducto.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este 28 de agosto de 2026?

Los cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá afectarán principalmente el barrio Gran América en la localidad de Teusaquillo y varios barrios de Usme, incluyendo Uval, Alfonso López, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma y Chapinerito, según lo reportado por la EAAB.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

Las sugerencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para quienes vivirán cortes este viernes incluyen llenar los tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en las primeras 24 horas, usar el agua racionalmente y, para instituciones como hospitales y clínicas, solicitar servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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