Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad en la que prevalezca el respeto por la diversidad étnica y cultural, dando pasos claros contra el racismo y la discriminación racial. Bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, uno de los principales propósitos de la Administración distrital es destacar el valor social y cultural de los diferentes pueblos étnicos, visibilizando su aporte y luchando de forma decidida por eliminar cualquier forma de exclusión.

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En este camino, las y los servidores públicos, así como quienes cumplen funciones en el sector, tienen la responsabilidad fundamental de propiciar ambientes más equitativos. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, esta tarea se fortalece con iniciativas pedagógicas destinadas a identificar y erradicar expresiones racistas en los escenarios institucionales y sociales. Entre ellas, destaca el curso virtual ‘Bogotá sin Discriminación Racial: Claves para Prevenir y Actuar’, ofrecido gratuitamente a través de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC).

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes deseen participar pueden inscribirse hasta las 11:59 p. m. del viernes 11 de septiembre, y la capacitación se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre. El único requisito es contar con una conexión a Internet apropiada y tener conocimientos básicos sobre el manejo de la plataforma de aprendizaje virtual Moodle, la cual será utilizada para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

La Secretaría Distrital de Gobierno, con cien años de trabajo, ratifica así su compromiso por impulsar la inclusión y el reconocimiento efectivo de la diversidad étnica y cultural en la ciudad, no solo desde lo simbólico sino a través de acciones formativas. La participación de funcionarias y funcionarios públicos en este tipo de espacios formativos es clave para consolidar entornos laborales respetuosos, inclusivos y garantes de los derechos de todos los pueblos y comunidades étnicas, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el curso ‘Bogotá sin Discriminación Racial: Claves para Prevenir y Actuar’?

Las inscripciones para la segunda cohorte de este curso gratuito se encuentran abiertas hasta el 11 de septiembre a las 11:59 p. m. Las personas interesadas deben registrarse a través del enlace proporcionado por la Secretaría Distrital de Gobierno. Este espacio busca fortalecer capacidades para identificar y combatir el racismo dentro de las instituciones de la ciudad.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para participar en el curso del IDPAC sobre discriminación racial en Bogotá?

El requisito fundamental para participar en el curso es disponer de una conexión estable a Internet y conocimientos básicos sobre el manejo de la plataforma Moodle, en la cual se desarrollarán todas las actividades. No se exige ningún costo de inscripción ni condiciones adicionales, permitiendo así una participación amplia del personal vinculado al sector público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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