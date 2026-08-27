Por: El Espectador

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La Ciclovía Nocturna, que se realizará este jueves 27 de agosto en Bogotá, incluirá un despliegue operativo destacado para garantizar la seguridad de los asistentes a lo largo de sus 94,01 kilómetros habilitados. El evento, que irá desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., contará con la vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido como C4, y el apoyo en vía de 318 integrantes del programa Guardianes de la Ciclovía, quienes asistirán a quienes participen y respaldarán la atención de incidentes, de acuerdo con la información proporcionada.

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La organización del evento prevé una coordinación entre la Policía, organismo de emergencia y entidades distritales para reforzar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el número preciso de policías, ambulancias o puntos de atención desplegados solo para la jornada. El Distrito centrará la vigilancia y respuesta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), que inicia operaciones desde las 3:30 p. m. en las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad. Allí se reunirán las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Atención de Emergencias, asegurando el monitoreo y respuesta rápida ante cualquier situación reportada durante el evento.

Usted puede acudir a la Línea 123 para emergencias, describiendo exactamente la ubicación y el sentido del recorrido, facilitando así la intervención pertinente. Los Guardianes de la Ciclovía estarán distribuidos en los principales corredores del norte, centro y sur para orientar a los asistentes, regular pasos y activar protocolos institucionales cuando sea necesario. Es importante tener presente que estos Guardianes no reemplazan el papel de la Policía ni los servicios de salud ante hechos delictivos o emergencias médicas.

Un aspecto clave de esta versión de la Ciclovía es la implementación de la estrategia “Del Piropo al Acoso”, impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Seguridad. Esta acción promueve la prevención y atención del acoso callejero hacia niñas y mujeres, proponiendo intervenciones pedagógicas y sensibilización para que los ciudadanos reconozcan y respondan ante conductas intimidantes. Según el IDRD, 314 funcionarios recibieron capacitación reciente sobre sexismo y violencia, y actualmente hay 131 mujeres en funciones operativas y de liderazgo en la Ciclovía. Durante 2026, el programa contabilizó un promedio de 540.051 mujeres participando por jornada dominical o festiva, lo que resalta la importancia de la prevención del acoso.

Recomendaciones de seguridad incluyen revisar el estado de la bicicleta, portar elementos reflectivos y luces, mantenerse hidratado, llevar identificación y no descuidar pertenencias. Además, la jornada cuenta con actividades culturales especialmente en la carrera Séptima, que pueden aumentar la afluencia de público en puntos específicos. El evento es gratuito y forma parte del Festival de Verano. Los corredores vigilados comprenden sectores de avenidas y calles emblemáticas de la ciudad, con cierres viales iniciando antes del evento y reactivando el tráfico progresivamente pasada la medianoche, según El Espectador.

¿Cómo funciona la estrategia “Del Piropo al Acoso” en la Ciclovía Nocturna de Bogotá?

La estrategia “Del Piropo al Acoso”, implementada por el IDRD y la Secretaría Distrital de Seguridad, se centra en identificar y prevenir el acoso callejero durante la Ciclovía Nocturna. Se enfoca en educar y sensibilizar sobre cómo distinguir entre conductas que pueden parecer inofensivas y aquellas que generan intimidación o vulnerabilidad, especialmente hacia niñas y mujeres. Esta estrategia es principalmente pedagógica y promueve que quienes presencien un acto de acoso actúen de manera responsable, apoyando a la víctima y reportando la situación al personal oficial o a la Línea 123.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para asistir a la Ciclovía Nocturna de Bogotá?

Entre las recomendaciones principales se encuentran revisar el buen estado de la bicicleta, utilizar casco y prendas reflectivas, portar luces delanteras y traseras, y mantenerse hidratado. Además, se sugiere llevar identificación, un teléfono con carga suficiente y evitar portar objetos innecesarios. Es importante no perder de vista las pertenencias y reportar cualquier situación de riesgo a los Guardianes de la Ciclovía, Policía o Línea 123. Niños y personas inexpertas deben ir acompañados y circular por el costado derecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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