Por: Portal Bogotá

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La programación cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ invita a la ciudadanía a disfrutar de dos conciertos gratuitos a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), de acuerdo con información compartida por la alcaldía de Bogotá y la propia OFB. La primera presentación está agendada para el viernes 28 de agosto a las 6:00 p. m., en la parroquia San Ambrosio, localizada en la localidad de Suba. La segunda está prevista para el sábado 29 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m., en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ambos conciertos tendrán ingreso gratuito hasta completar el aforo, según lo divulgado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

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Durante estos conciertos, la OFB interpretará piezas emblemáticas del repertorio clásico. Bajo la dirección del sueco Ola Rudner, el público podrá disfrutar de la obertura “Las Hébridas” de Felix Mendelssohn y la “Sinfonía No. 4” de Johannes Brahms, dos compositores destacados en la historia de la música orquestal. Además, el reconocido violinista ruso Sasha Rozhdestvensky estará a cargo del exigente “Concierto para violín” de Aleksandr Glazunov, que representa una de las obras más virtuosas para este instrumento. La programación fue confirmada y detallada por la misma OFB a través de sus canales oficiales.

La dirección de estos eventos estará en manos de Ola Rudner, un director de orquesta sueco que inició su trayectoria como violinista y fue asistente del prestigioso Sandor Vègh. Rudner fue concertino en agrupaciones de alto nivel, como la Camerata de Salzburgo y la Orquesta Sinfónica de Viena. Ha sido director titular de reconocidas orquestas, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Tasmania y la Filarmónica de Wurtemberg en Reutlingen. Su experiencia incluye colaboraciones con las principales orquestas australianas y escandinavas, así como actuaciones como director invitado en escenarios de ópera europeos.

El solista invitado, Alexander ‘Sasha’ Rozhdestvensky, ha construido una sólida carrera a nivel internacional y recibió elogios de leyendas como Yehudi Menuhin, quien lo consideró “uno de los violinistas más talentosos y refinados de su generación”. Rozhdestvensky estudió en instituciones prestigiosas como el Conservatorio de Moscú, el Conservatorio de París y el Real Colegio de Música de Londres, y actualmente es docente en reconocidas universidades de música europeas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo asistir gratis a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en agosto de 2026?

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece dos conciertos gratuitos como parte de la programación ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El acceso es libre para ambos eventos, el viernes 28 de agosto en la parroquia San Ambrosio y el sábado 29 de agosto en el Teatro León de Greiff, hasta completar el aforo en cada lugar.

¿Quién es Ola Rudner, el director invitado de la Filarmónica de Bogotá?

Ola Rudner es un músico y director de orquesta sueco con una destacada trayectoria internacional. Inició su carrera como violinista, fue asistente del reconocido Sandor Vègh y dirigió agrupaciones de renombre como la Orquesta Sinfónica de Tasmania y la Filarmónica de Wurtemberg. Su repertorio abarca música sinfónica y ópera, y ha trabajado con las principales orquestas de Australia y Escandinavia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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