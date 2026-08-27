Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir la Ciclovía Nocturna este jueves 27 de agosto de 2026, un evento emblemático dentro de la edición 29 del Festival de Verano, según detalló la Alcaldía Mayor. Desde las 6:00 p. m. y hasta las 11:59 p. m., la capital colombiana ofrecerá a sus habitantes y visitantes un recorrido gratuito de 94,01 kilómetros, donde podrán transitar en bicicleta, patines, corriendo o caminando. Este espacio busca promover la actividad física, la recreación y el disfrute del espacio público en distintos sectores de la ciudad.

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La jornada contará con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que desplegará dos unidades móviles de gestores de convivencia para velar por el orden y el diálogo entre los participantes. Según la SDSCJ, estos gestores tienen la misión de orientar tanto a quienes participan activamente en la ciclovía como a los ciudadanos en general, con el propósito de fortalecer la convivencia en la ciudad.

El trayecto de la Ciclovía Nocturna incluye corredores tradicionales, entre ellos la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26, conectando así zonas clave del norte, centro y sur de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, habrá cierres viales específicos durante la jornada. En el norte de la ciudad se restringirá el tránsito en la avenida Boyacá, avenida Córdoba (carrera 55), avenida carrera 15, avenida carrera Novena, calle 116, calle 147 y avenida calle 170. En el centro, los cierres serán en calle 72, carrera Séptima, calle 26 (también llamada avenida El Dorado), carrera 60 y nuevamente avenida Boyacá. Para el sur, se cerrarán la carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y la avenida Boyacá.

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja planear los recorridos con anticipación y atender siempre las indicaciones del personal en la vía, como compartió en sus canales oficiales. Esta recomendación resulta relevante, dado el impacto de los cierres en la movilidad cotidiana y la masiva asistencia que suele convocar la ciclovía nocturna.

Por último, las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier irregularidad o hecho contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Este canal oficial es fundamental para fortalecer los procesos de investigación y sanción, contribuyendo así a una Bogotá más segura para todos sus ciudadanos.

¿Cuáles son los recorridos y horarios de la Ciclovía Nocturna en Bogotá en 2026?

La Ciclovía Nocturna de Bogotá para 2026 está programada para el jueves 27 de agosto, de 6:00 p. m. a 11:59 p. m., ofreciendo un trayecto total de 94,01 kilómetros a través de corredores tradicionales como la carrera Séptima, calle 116, avenida Boyacá y avenida calle 26, según la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué función tienen los gestores de convivencia durante la Ciclovía Nocturna en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los gestores de convivencia cumplen el rol de acompañar, orientar y promover el diálogo entre los participantes y el resto de la ciudadanía durante la Ciclovía Nocturna, ayudando así a fortalecer la convivencia y la seguridad en el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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