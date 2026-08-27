Por: El Espectador

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Un inquietante hallazgo sacudió la mañana del jueves 27 de agosto en Chapinero, uno de los sectores más concurridos del norte de Bogotá. Según información de El Espectador, el cuerpo sin vida de un hombre, aún no identificado, fue encontrado frente al centro comercial Andino, específicamente en inmediaciones del Centro Felicidad de Chapinero (CEFE), un recinto público de reciente inauguración. Lo que ocurrió previo a su caída sigue siendo motivo de investigación, dado que los primeros indicios sugieren que habría caído desde uno de los niveles superiores del edificio. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido descartada; se barajan posibilidades que incluyen accidente o circunstancias externas que pudieran estar vinculadas a su fallecimiento.

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Tan pronto se recibió el reporte, personal de la Policía y unidades de criminalística acudieron al sitio. De acuerdo con la información recabada y publicada por El Espectador, el lugar fue acordonado y los expertos iniciaron la inspección del cuerpo, así como la recolección de elementos que permitan reconstruir la secuencia de hechos. Uno de los ejes de la investigación se concentra en el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad internas y externas del CEFE. El objetivo principal de los investigadores consiste en establecer las horas exactas de ingreso de la víctima, los recorridos que realizó dentro del edificio, si estuvo en compañía de alguien y, finalmente, cuál fue su desplazamiento antes del fatal desenlace.

En simultáneo, los testimonios de quienes se hallaban tanto en el edificio como en el sector comercial forman parte fundamental del proceso de esclarecimiento. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han encontrado indicios claros de agresión ni la intervención directa de terceros. La caída permanece como una posible, pero no definitiva, explicación y se espera que la necropsia liderada por Medicina Legal sea determinante para precisar la causa exacta de la muerte.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, responsable del CEFE, indicó al medio que está brindando total colaboración a las autoridades y acompañando a quienes se encontraban presentes en el lugar durante el suceso. Asimismo, aclaró que continúan adelantando las acciones requeridas por estos hechos. Cabe mencionar que el Centro Felicidad de Chapinero fue inaugurado recientemente, en octubre de 2024, y dispone de una amplia oferta de servicios deportivos, culturales y comunitarios, en un punto de alta afluencia peatonal.

El desarrollo de las investigaciones deberá ahora dilucidar si existieron factores vinculados con acceso, vigilancia o protección en las instalaciones del CEFE Chapinero que pudieran haber influido en el hecho. Por ahora, toda explicación definitiva depende de los hallazgos técnicos y periciales que las autoridades logren en los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información han entregado las autoridades sobre la muerte en el CEFE Chapinero?

Las autoridades han señalado que continúan las labores investigativas alrededor del hallazgo del cuerpo e insisten en que, por ahora, no se ha comprobado si fue accidente o existió algún tipo de intervención externa. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte reportó que acompaña la atención a las personas presentes y que están colaborando completamente con los procedimientos policiales y de criminalística, según informó El Espectador.

¿Qué servicios ofrece el Centro Felicidad de Chapinero y cómo es su administración?

El CEFE Chapinero fue inaugurado en octubre de 2024 y forma parte de la red distrital de Centros Felicidad. Está ubicado frente al centro comercial Andino e integra piscinas, zonas deportivas, salas culturales y otros espacios comunitarios, administrados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y gestiona el acceso gratuito o mediante inscripción previa en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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