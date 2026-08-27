Por: Portal Bogotá

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El próximo lunes 31 de agosto de 2026, a las 2:30 p. m., se desarrollará en el auditorio de la sede de la Alcaldía Local de Usme, en el sur de Bogotá, un evento clave para las comunidades y actores vinculados al Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), esta jornada, de entrada libre, está especialmente pensada como un espacio de diálogo en el que participarán cabildos indígenas, organizaciones comunitarias, actores rurales, gestores culturales, artistas, instituciones y las denominadas 'juntanzas patrimoniales'.

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De acuerdo con la información del IDPC, el principal objetivo de este encuentro es recoger los saberes, perspectivas y formas de relacionamiento de la ciudadanía con el parque y el proyecto patrimonial de Usme. No solo se articularán voces muy diversas del territorio, sino que también se abordarán temas urgentes, como la suspensión temporal del contrato de obra asociado al parque.

Durante la reunión, representantes del IDPC y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte − SCRD, presentarán de manera detallada las razones detrás de esta suspensión temporal. Se dará claridad en torno a los aspectos técnicos, contractuales y arqueológicos relacionados con la decisión, y se expondrá cuál es la ruta de continuidad prevista para el proyecto. La comunicación enfatiza que la suspensión no es definitiva y que el desarrollo del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme seguirá adelante después de este proceso de revisión.

Este espacio se configura como una oportunidad concreta para que los asistentes, tanto líderes comunitarios como integrantes de diferentes organizaciones, puedan expresar sus inquietudes y opiniones. Según el IDPC, la jornada busca fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades locales y las entidades responsables, de modo que el proyecto avance de manera concertada y con mayor transparencia. La entrada al evento será gratuita y se llevará a cabo en la sede de la Alcaldía Local de Usme, ubicada en la calle 137 sur #3A-44, en Usme Pueblo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió temporalmente el contrato de obra del Parque Arqueológico de Usme en Bogotá?

La suspensión temporal del contrato de obra del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme es uno de los temas principales del encuentro convocado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Durante la jornada se explicarán las causas, que responden a aspectos técnicos, contractuales y arqueológicos, aclarando que se trata de una pausa y no del cierre definitivo del proyecto.

¿Qué funciones cumple el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en el proyecto de Usme?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) es la entidad encargada de liderar, coordinar y promover acciones para la protección y valoración del patrimonio cultural en Bogotá. Para el caso del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, el IDPC dirige el diseño y la ejecución del proyecto, además de facilitar espacios de diálogo con las comunidades afectadas y comprometidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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