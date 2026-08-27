Un hombre de 48 años murió este jueves 27 de agosto luego de caer desde un edificio ubicado en inmediaciones del centro comercial Andino, en una de las zonas más concurridas y exclusivas del norte de Bogotá. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para establecer exactamente qué ocurrió.

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El caso se registró alrededor de las 10 de la mañana en la calle 82 con carrera 11. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hombre era bogotano y, según los primeros datos recopilados por los investigadores, se encontraba en uno de los pisos altos del Centro Felicidad Chapinero.

El informe preliminar señala que algunos testigos manifestaron que el ciudadano habría caído desde el piso 11 del edificio, aunque las autoridades todavía trabajan para establecer las circunstancias precisas del hecho.

Uno de los datos que más ha llamado la atención sobre la víctima es su perfil profesional. Según el reporte citado por El Tiempo, se trataba de un “reputado abogado de la Universidad de los Andes”, institución en la que también realizó una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Sin embargo, aún no se ha divulgado su identidad.

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El abogado también aparece registrado como contratista de diferentes entidades públicas. De acuerdo con la información conocida por el medio, tuvo vínculos contractuales con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Alcaldía de Barichara, Santander.

Mientras se intenta reconstruir lo ocurrido, las autoridades revisan diferentes elementos que puedan ayudar a esclarecer el caso. Fuentes judiciales le indicaron a El Tiempo que están siendo analizadas las cámaras de seguridad del Centro Felicidad Chapinero y de otras edificaciones cercanas.

El objetivo es establecer los movimientos del hombre antes de la caída y determinar qué ocurrió en los momentos previos al fatal desenlace.

La Secretaría de Cultura, entidad que administra el Centro Felicidad Chapinero, lamentó el fallecimiento y aseguró que está colaborando con las autoridades.

“Las autoridades competentes se encuentran atendiendo la situación y adelantando las actuaciones correspondientes”, señaló la entidad en un comunicado, en el que agregó que brinda “toda la colaboración requerida” y acompaña a las personas que se encontraban en el lugar.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y revisando las grabaciones para determinar las circunstancias de la muerte.

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