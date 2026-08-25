Por: El Espectador

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La subregión del San Juan en el departamento de Chocó enfrenta actualmente una crisis humanitaria compleja, producto del recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre dos grupos ilegales: el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos choques han originado desplazamientos masivos y confinamientos, especialmente en los municipios de Sipí y Nóvita, agravando la vulnerabilidad de las comunidades que también sufren las secuelas del reciente terremoto de magnitud 7,3 registrado en San José del Palmar. La población étnica de la región, representada principalmente por el Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá, se encuentra en una situación de alto riesgo debido a la suma de factores violentos y desastres naturales, de acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo.

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Según la Defensoría, en agosto se detectó la llegada de presuntos integrantes del Clan del Golfo a la comunidad de San Agustín (Sipí), quienes permanecieron allí durante tres días, impidiendo la realización de actividades fundamentales para la subsistencia de la comunidad, como la agricultura, la pesca y las prácticas ancestrales. En un recorrido efectuado el 19 de agosto, se constató el peligro real de desplazamientos forzados y confinamientos, afectando a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, lo que obligó a evacuar a cerca de 405 familias —alrededor de 1.366 personas— hacia zonas más seguras como Barranco e Istmina.

Un hecho particularmente grave ocurrió el 23 de agosto, cuando un dron cargado con explosivos improvisados fue detonado, dejando heridos a tres civiles (dos hombres y una mujer). Este ataque provocó un nuevo desplazamiento de 90 familias, sumando 118 personas más, quienes buscaron refugio en comunidades vecinas como Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. El temor a la contaminación con minas y la restricción a la movilidad, impuesta por los grupos armados, mantienen a estas poblaciones en confinamiento constante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la cifra total de grupos familiares afectados en esta crisis alcanza las 384 familias, es decir 1.339 personas.

Ante este complejo escenario, la Defensoría pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y exigió a las autoridades de los distintos niveles del Estado activar sin demora la atención humanitaria, hacer monitoreo permanente de la situación y adoptar medidas de protección diferenciada para las poblaciones más vulnerables. Destacó también la necesidad de respuestas urgentes ante la activación de la Alerta Temprana 012 de 2022, pues las amenazas advertidas en su momento ahora se están materializando. Según lo reportó El Espectador, la entrega de ayuda humanitaria también ha enfrentado graves dificultades, limitadas por el control de los grupos en disputa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos afectan actualmente a las comunidades en el San Juan, Chocó?

La crisis humanitaria en la subregión del San Juan, Chocó, está siendo provocada por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados ilegales compiten por el control territorial, lo que genera desplazamientos, confinamientos y violencia directa sobre las comunidades locales, de acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son las principales consecuencias para la población de Sipí y Nóvita por el conflicto armado?

Las consecuencias directas para los habitantes de Sipí y Nóvita incluyen desplazamientos masivos, confinamientos, varios heridos por ataques con explosivos y restricciones severas a actividades productivas tradicionales, además de la imposibilidad de recibir ayuda humanitaria de manera oportuna. Todo esto ha afectado especialmente a comunidades afrocolombianas e indígenas ya golpeadas por un reciente terremoto, tal como reportó la Defensoría del Pueblo y El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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