La Presidencia salió a explicar qué pasó con la información que apareció en la hoja de vida del presidente Abelardo de la Espriella registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). De acuerdo con el comunicado divulgado este 25 de agosto, hubo inconsistencias durante el proceso de carga de los datos, pero estas ya fueron corregidas.

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Según la Presidencia, la persona encargada de ingresar la información al sistema dejó incompletos algunos datos y, además, marcó por equivocación una casilla que no correspondía. Esto produjo una inconsistencia adicional en la información que posteriormente quedó visible en la plataforma.

Presidencia aseguró que lo ocurrido correspondió a “errores humanos en el diligenciamiento y cargue de la información en SIGEP II”, y descartó que se tratara de información falsa, falta de soportes o un intento de ocultar información por parte del jefe de Estado.

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#Política La Presidencia precisó que la persona encargada de ingresar la información en la declaración de renta del presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), realizó un registro incompleto de algunos datos y cometió inconsistencias que ya fueron actualizadas.… pic.twitter.com/rVJZcCg8LM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

Una vez detectadas las inconsistencias, la Presidencia indicó que revisó el registro completo y efectuó las correcciones correspondientes, contrastando los datos con la documentación disponible.

El comunicado también señala que los documentos que respaldan la trayectoria académica y profesional de De La Espriella “fueron aportados oportunamente y reposan en el expediente respectivo”. La entidad insistió en que los soportes ya están anexados.

La Presidencia destacó además la importancia de explicar públicamente lo sucedido. “La transparencia también consiste en reconocer cuando se presenta un error administrativo, corregirlo oportunamente y explicar con claridad a los colombianos qué ocurrió”, señaló en el documento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.