Por: El Espectador

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Las Comisiones Terceras del Congreso seleccionaron recientemente a los seis miembros que conformarán la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un órgano fundamental en el control de los créditos externos gestionados por el Gobierno Nacional. Esta célula legislativa se encarga de presentar informes específicos sobre el endeudamiento externo de la nación y, si es necesario, recomendar los ajustes que considere pertinentes cuando perciba que el Ejecutivo traspasa la capacidad del país para atender la deuda externa de manera responsable. La importancia de su trabajo radica en la vigilancia sobre decisiones financieras que pueden comprometer el equilibrio económico del país.

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En esta oportunidad, los designados en el Senado son Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, Álex Yirley Vargas, del Partido Liberal, y David Racero, del Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, la comisión estará integrada por María Camila Salas, del Partido Conservador, Héctor Chaparro, también liberal, y Santiago Castro, del Centro Democrático, según información publicada por El Espectador. Este grupo de legisladores será el encargado de supervisar movimientos de crédito público internacional adelantados por el ejecutivo, actualmente encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Las responsabilidades de la comisión incluyen analizar y aprobar los proyectos orientados a obtener recursos para el financiamiento de los planes de desarrollo económico y social, así como buscar el equilibrio en la balanza de pagos. Adicionalmente, pueden sugerir correcciones si consideran que se ponen en riesgo las finanzas del país. Un punto trascendental de este organismo es su capacidad para sesionar en privado y contar con la presencia directa del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Incluso, el Gobierno puede convocar reuniones extraordinarias aunque el Congreso se encuentre en receso, siempre que los temas sean de suficiente relevancia para la estabilidad financiera, como la ampliación de líneas de crédito ante emergencias, por ejemplo, la necesidad de recursos adicionales tras el terremoto del 10 de agosto.

Se debe recordar que, en el gobierno anterior de Gustavo Petro, algunos de los congresistas que ocupaban posiciones en esta comisión se vieron involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo cual demostró la importancia de la vigilancia y la transparencia en este tipo de organismos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso tiene como tarea principal el análisis y la supervisión de las operaciones de crédito externo que ejecuta el Gobierno. Esta célula presenta informes sobre dichos movimientos, emite recomendaciones cuando detecta riesgos en la capacidad del país para cumplir con la deuda y puede sugerir las medidas que considere apropiadas para preservar la estabilidad financiera nacional.

¿Por qué es relevante la supervisión de los créditos externos en Colombia?

Esta supervisión resulta crucial porque decisiones mal fundamentadas pueden comprometer el equilibrio económico del país y afectar la balanza de pagos. Por ello, el rol de la comisión es asegurar que el endeudamiento externo se emplee de forma responsable, enfocada en el desarrollo social y económico, y evitar que se repitan casos de mala gestión como los que han salpicado a miembros de esta célula en el pasado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.