Por: El Espectador

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Un sargento viceprimero del Ejército Nacional fue enviado a un centro carcelario luego de que el Juzgado 1716 Penal Militar y Policial de Control de Garantías le dictara medida de aseguramiento, según informó El Espectador. El suboficial está siendo investigado por presuntamente facilitar que terceros se apropiaran de municiones y material de guerra que pertenecían al Estado, los cuales habrían terminado en manos de grupos armados con presencia en la región de Nariño.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Penal Militar, los hechos tuvieron lugar en 2024, cuando el uniformado ocupaba el cargo de almacenista de armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23 (BASPC23), ubicado en el Cantón Militar Boyacá de Pasto. Las autoridades le imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, cargos que no fueron aceptados por el suboficial.

El ente acusador detalló que la situación no se limitó a la pérdida o entrega irregular de material de guerra, sino que incluyó un patrón de manipulación en la documentación oficial. Entre los soportes alterados se encontraban comprobantes de gasto, certificados de consumo, actas de reintegro, balances contables, planillas de control y registros de polígonos; documentos fundamentales para rastrear el uso y destino de cada munición dentro de la unidad militar. Según la Fiscalía, estos documentos habrían sido modificados para legalizar salidas, consumos o bajas de munición sin justificación técnica o respaldo legal.

Asimismo, la investigación reveló documentos con firmas atribuidas a otros miembros de la unidad, quienes negaron su autenticidad cuando fueron consultados. Este hallazgo permitió identificar una posible falsificación de firmas con el objetivo de dar credibilidad y soporte a las irregularidades. La ruta del material de guerra sustraído está siendo esclarecida con apoyo técnico del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, que se encarga de labores de verificación y análisis especializados dentro de las Fuerzas Militares.

Si bien las autoridades aún no han identificado qué grupo armado recibió el armamento, El Espectador señala la presencia del Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, así como estructuras del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas Farc en Nariño. Estas organizaciones se disputan el control del territorio y corredores del narcotráfico en municipios como Tumaco, Samaniego, Barbacoas y El Charco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investigan al sargento viceprimero del Ejército en Nariño?

Las autoridades investigan al suboficial porque, según la Fiscalía Penal Militar, habría permitido que terceros se quedaran con municiones y material de guerra del Estado mientras ejercía como almacenista de armamento en Pasto. Además, se le acusa de alterar documentos oficiales para encubrir las irregularidades, lo que incluyó falsificaciones y manipulación de soportes clave para la trazabilidad del armamento.

¿Cuáles son los delitos por los que está imputado el suboficial del Ejército Nacional?

De acuerdo con El Espectador, el suboficial enfrenta cargos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Estos delitos están relacionados con el presunto robo de armamento y la manipulación sistemática de documentos oficiales en el Batallón BASPC23.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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