Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, emitió una contundente alerta a los grupos armados ilegales, luego de que tres miembros de la Policía Nacional fueran secuestrados en la carretera entre Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander. Mora López confirmó que el Gobierno activó a la Fuerza Pública para ubicar a los policías desaparecidos y lograr que los responsables respondan ante la justicia, enfatizando que "el Estado no se intimida, no se arrodilla y no retrocede", como transmitió a través de la red social X. Además, el ministro aseguró que las operaciones se mantendrán hasta esclarecer el paradero de los uniformados.

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Las víctimas del secuestro fueron identificadas como el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña. Los tres forman parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Según se informó, los policías iban de civil en un Chevrolet Spark rojo cuando, aproximadamente a las 12:30 del día lunes 17 de agosto, fueron interceptados por hombres armados en el sector conocido como La Curva, jurisdicción de Bucarasica. Los secuestradores, que se movilizaban en dos camionetas, dispararon y obligaron a los policías a abandonar su vehículo, subiéndolos a otros automotores. Posteriormente, el automóvil en el que viajaban los uniformados apareció abandonado, con vidrios averiados y señales alusivas a las Farc-EP, lo que es materia de investigación.

En Norte de Santander se reconoce la presencia de estructuras armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), pero hasta ahora ningún grupo ha asumido la autoría del secuestro. Las autoridades analizan diversas hipótesis a partir de videos, rutas y evidencias halladas. Entre los grupos conocidos en esa región están el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el Frente 33 de las disidencias Farc. Sin embargo, las fuentes oficiales no han precisado aún qué organización está tras el hecho.

El Ministerio de Defensa vinculó el secuestro con recientes resultados operativos contra estructuras ilegales en el Catatumbo y otras zonas del departamento, sugiriendo que podría tratarse de una represalia ante la presión militar y policial. Tanto Mora López como el presidente Abelardo de la Espriella ordenaron utilizar todos los recursos para localizar a los policías y destacó la responsabilidad de los autores frente a cualquier daño que sufran los secuestrados. El ministro Mora aporta una visión territorial y experiencia reconocida, ya que es mayor general en retiro, originario de Norte de Santander y con amplia trayectoria en inteligencia y operaciones especiales.

Actualmente, las autoridades priorizan la búsqueda con vida de Russi González, Monroy y Medina, sin que hasta ahora se tenga claridad sobre su ubicación.

¿Por qué es relevante el secuestro de los tres policías en Norte de Santander?

El secuestro de los tres policías en Norte de Santander adquiere relevancia nacional por quienes son las víctimas, miembros del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín, y por ocurrir en una zona altamente disputada por grupos armados ilegales. Este hecho representa uno de los primeros desafíos de seguridad para el nuevo Gobierno y evidencia la complejidad del conflicto, en medio de operaciones recientes contra organizaciones ilegales.

¿Qué es el Grate de la Dijín y qué funciones cumple?

El Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), se especializa en investigar y combatir actividades terroristas en el país. Sus integrantes realizan labores de inteligencia y operativos para desmantelar estructuras armadas ilegales responsables de ataques o atentados relacionados con el terrorismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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