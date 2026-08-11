En la madrugada de este martes, militares adelantaron un bombardeo contra estructuras del Eln ubicadas en el Catatumbo, Norte de Santander, en una operación que dejó cinco campamentos y dos búnkeres impactados.

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El ataque fue ejecutado por comandos especiales con apoyo de aeronaves Kfir y A-29 Super Tucano. De acuerdo con información preliminar, durante la operación también fueron incautados armamento, una cantidad importante de municiones y elementos de comunicación.

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Por ahora verifican si entre los resultados de la ofensiva se encuentra la muerte de algún cabecilla del grupo guerrillero. La operación se produce en una zona marcada por la presencia de estructuras armadas y una fuerte confrontación por el control territorial.

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Cabe mencionar que en su momento, cuando era presidente electo, Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los integrantes del frente de guerra nororiental del Eln.

“Hacerle un llamado a este par de bandidos del frente de guerra nororiental del Eln: alias Zorrillo, del frente Camilo Torres Restrepo, y alias Volkswagen, del frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes. Lo he dicho y lo reitero porque el mensaje también va para ustedes: tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse”, dijo.

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De la Espriella también advirtió que cualquier “bandido” que no se sometiera a la ley sería “perseguido y dado de baja, como en derecho corresponde”. En esa misma intervención cerró con una frase que generó atención: “Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza”.

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