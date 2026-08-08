En la noche de este sábado 8 de agosto, un hostigamiento armado interrumpió la tranquilidad del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander.

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Noticias RCN informó que se registró un fuerte hostigamiento armado contra la estación del lugar. Las autoridades y la Fuerza Pública atendieron la emergencia y mantuvieron activos los protocolos de seguridad para controlar la situación y proteger a la población civil.

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados lanzaron un explosivo contra la subestación policial y posteriormente atacaron a los uniformados con ráfagas de fusil. Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no señalaban afectaciones a las unidades policiales ni heridos entre los uniformados.

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Acá, el video que muestra el pánico que se vivió:

A esta hora se registra un fuerte hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander.

Las autoridades y la Fuerza Pública ya se encuentran atendiendo la emergencia y mantienen activos… pic.twitter.com/nm3rCHuBUK — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 9, 2026

La Fuerza Pública activó el protocolo de respuesta, que prioriza el control de la situación y la protección de la población civil. Semana indicó que hasta ese momento no se había establecido el origen del hecho violento.

Más ataques este sábado 8 de agosto

Este hostigamiento no fue el único ataque que se presentó en el primer día del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto.

La jornada del sábado estuvo marcada por otros hechos violentos en diferentes regiones del país. En el departamento del Cesar, un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía de San Roque, en zona rural de Curumaní, dejó como saldo la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila y un uniformado herido. El presidente De la Espriella condenó ese crimen y afirmó que no quedará impune.

Asimismo, en el departamento del Cauca se registró un atentado con explosivos contra un peaje en construcción en el sector de Mondomo, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción de Santander de Quilichao.

El ataque destruyó la infraestructura y dejó dos vigilantes con heridas leves. Autoridades atribuyeron preliminarmente esa acción a estructuras de las disidencias de las Farc vinculadas a alias Iván Mordisco.

El presidente condenó el hecho y señaló que atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos, advirtiendo que no habrá refugio ni impunidad para los responsables.

Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá… https://t.co/eI7FXZfDt4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

El hostigamiento en Guamalito se suma a esta serie de hechos que marcaron las primeras horas del nuevo gobierno. La zona del Catatumbo ha registrado múltiples hostigamientos contra instalaciones de la Policía en meses anteriores.

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