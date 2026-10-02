Daniel Quintero se pronunció después de que un juez de Medellín impusiera detención domiciliaria a su hermano Miguel Quintero, investigado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La decisión fue tomada el viernes 2 de octubre y se mantendrá mientras avanza el proceso judicial.

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En su cuenta de X, el exalcalde defendió a su hermano y cuestionó la forma en que, según su versión, se ha desarrollado la investigación. “A mi hermano Miguel lo persiguieron con falsos testigos y sin pruebas para eliminarme de la política. Su batalla no ha sido jurídica, ha sido política”, escribió Quintero.

Daniel Quintero salió en defensa de su hermano por casa por cárcel

El exmandatario también destacó que el juez no acogió la solicitud de enviar a Miguel Quintero a un establecimiento carcelario. “Hoy un juez de garantías negó la solicitud de Fico y la Fiscalía de Medellín de mandarlo a la cárcel”, señaló en su publicación.

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A mi hermano Miguel lo persiguieron con falsos testigos y sin pruebas para eliminarme de la política. Su batalla no ha sido jurídica, ha sido política. Hoy un juez de garantías negó la solicitud de Fico y la Fiscalía de Medellín de mandarlo a la cárcel. Sin embargo, en un duro… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 2, 2026

Sin embargo, Quintero reconoció que la decisión sí representa una restricción para su hermano. “Sin embargo, en un duro golpe para él y para su familia, le prohibieron salir de su casa mientras se desarrolla el juicio”, manifestó.

Sobre la medida, el exalcalde agregó: “Respetamos la decisión pero no la compartimos por una razón básica: Miguel es inocente y lo demostrará en juicio”. Sus afirmaciones corresponden a su posición frente al proceso y no constituyen una decisión judicial sobre la responsabilidad de su hermano.

Quintero también cuestionó algunos elementos que, según afirmó, no pudieron ser presentados a tiempo por la defensa. Entre ellos mencionó conversaciones de una de las testigos, contratos que esta habría recibido de la Alcaldía y supuestas modificaciones o eliminación de mensajes de su celular.

El caso está relacionado con seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de $17.000 millones. La Fiscalía sostiene que hubo presuntas irregularidades y un posible detrimento de 2.481 millones de pesos; Miguel Quintero enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Finalmente, Daniel Quintero aseguró que desde su llegada a la política sabía que enfrentaría consecuencias, pero dijo que no esperaba que estas alcanzaran a su familia. “Lo que no esperaba era que el costo lo tuviera que pagar mi familia”, concluyó.

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