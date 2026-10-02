Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las intensas lluvias que se presentaron en la ciudad de Ibagué este viernes 2 de octubre provocaron significativas afectaciones en la movilidad, especialmente a lo largo de la carrera Quinta, una de las principales arterias viales de la capital tolimense. De acuerdo con información oficial difundida por las autoridades, los mayores inconvenientes se presentaron en los cruces de la carrera Quinta con las calles 103, 37, 15, 42 y 20, donde el funcionamiento de varios semáforos se vio interrumpido debido a las condiciones climáticas adversas.

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Ante este panorama, la secretaría de Movilidad de Ibagué desplegó agentes de tránsito para reforzar la regulación vehicular en los puntos más afectados. Según lo mencionado por Camilo Martínez, secretario de Movilidad, se está llevando a cabo una revisión técnica exhaustiva para identificar las causas exactas de las fallas en el sistema de semaforización. El funcionario subrayó que el objetivo principal es normalizar el servicio lo más pronto posible y, mientras tanto, los agentes continúan presentes para evitar mayores contratiempos a los conductores y garantizar la seguridad en el tránsito durante la emergencia.

Martínez expresó un llamado a la ciudadanía para que extreme las medidas de precaución al desplazarse por la ciudad, haciendo énfasis en la necesidad de reducir la velocidad y seguir todas las instrucciones de los agentes de tránsito mientras duren las lluvias y persistan las afectaciones. El secretario recalcó que las circunstancias climáticas exigen mayor prudencia, dado que la visibilidad, el estado de las vías y la operación de los equipos urbanos pueden verse comprometidos.

La situación registrada en Ibagué pone en evidencia el impacto inmediato que pueden tener las lluvias intensas sobre la infraestructura vial y la movilidad urbana. Las autoridades mantienen activa la recomendación de circular con precaución y reiteran su compromiso de solucionar, a la brevedad posible, cualquier inconveniente técnico que afecte la normalidad en la operación de los semáforos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fallan los semáforos en Ibagué durante las lluvias?

De acuerdo con declaraciones del secretario de Movilidad, Camilo Martínez, las fallas en los semáforos se presentan por dificultades técnicas que, según se investigan, están relacionadas con las condiciones climáticas. Una revisión técnica especializada busca establecer la causa de estos inconvenientes, aunque por el momento no se han precisado detalles puntuales sobre el origen exacto de las fallas.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades para circular en Ibagué durante las lluvias?

Según la secretaría de Movilidad, se recomienda transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito en los puntos afectados. Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar una movilidad más segura mientras persisten las afectaciones provocadas por las lluvias en la carrera Quinta y otras zonas de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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