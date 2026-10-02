Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital colombiana dio un paso estratégico hacia la transformación del espacio público con el inicio de las obras del Ecocorredor Universidades en la calle 41, entre las carreras 7.ª y 8.ª. Este proyecto tiene como objetivo principal optimizar la conexión del sector universitario, comercial y de servicios con la futura Estación 14 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, lo cual se traduce en grandes beneficios de movilidad para estudiantes, residentes, comerciantes y visitantes según información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá.

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Esta intervención apunta a crear un entorno más accesible, seguro y adecuado para los desplazamientos peatonales hacia la nueva infraestructura de transporte. De acuerdo con Vanessa Velasco, secretaria Distrital del Hábitat (SDHT), “la llegada del Metro representa una oportunidad para transformar también el territorio aledaño”. La funcionaria destacó que, con el Ecocorredor Universidades, se empieza a conectar la zona con la futura estación, recuperando un espacio que por años ha sentido los efectos de las diferentes obras.

El alcance de la intervención incluye la construcción de andenes accesibles, cruces peatonales seguros, iluminación mejorada, procesos de arborización, paisajismo, gestión de aguas lluvias, y trabajos en calzadas y redes de alcantarillado. Esta renovación busca que el espacio público esté a la altura de las necesidades cotidianas en la denominada Zona U, donde confluyen múltiples actividades educativas, comerciales y residenciales.

En el inicio de las obras participaron representantes de las universidades Javeriana y Piloto, comerciantes, residentes y estudiantes, como parte esencial del proceso de concertación promovido por el Distrito. El trabajo conjunto con los diferentes actores del territorio ha sido fundamental, según lo indica la información oficial, para recoger las percepciones y ajustar las fases del proyecto de acuerdo con las dinámicas locales.

El proceso dio inicio con la estrategia ‘Gabinete al Barrio’, iniciativa con la que entidades distritales recorrieron la zona para dialogar directamente con los habitantes y comerciantes sobre las obras del Metro y el futuro del sector. Este diálogo permitió, por ejemplo, modificar el cronograma de trabajos considerando las necesidades del comercio y el inicio del semestre académico, evidenciando la voluntad del Distrito para mitigar los impactos y asegurar la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones.

¿Qué beneficios traerán las obras del Ecocorredor Universidades para la comunidad universitaria y los residentes?

Las obras tienen como finalidad mejorar notablemente el entorno, haciéndolo más accesible, seguro e integrado con la futura estación del metro. Con la construcción de andenes accesibles, cruces peatonales seguros, nueva iluminación y mayor arborización, tanto universitarios como residentes y comerciantes podrán contar con un espacio público más funcional y amigable.

¿Cómo se involucró a la comunidad en el desarrollo del Ecocorredor Universidades en Bogotá?

El proceso inició mediante la estrategia ‘Gabinete al Barrio’, que consistió en un diálogo directo entre entidades distritales y la comunidad para recoger inquietudes y ajustar el cronograma de las obras según las necesidades locales, como el comienzo del semestre académico. Esta dinámica garantizó la participación de universidades, comerciantes, residentes y estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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