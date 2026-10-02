Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se fortalece como una de las iniciativas clave en la prevención de violencias contra las mujeres en la capital. Este viernes 2 de octubre, la Secretaría Distrital de la Mujer participará activamente en el concierto de Romeo Santos, que se realizará en el Vive Claro, con acciones de prevención, información y orientación frente a este tipo de violencia. La estrategia se extenderá también a otros eventos culturales masivos durante octubre, como Rock al Parque, Iron Maiden y Hip Hop al Parque, demostrando un compromiso sostenido a lo largo del mes.

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De acuerdo con la información oficial, entre 2024 y agosto de 2026 se han instalado 20 Puntos Seguros para las Mujeres en eventos públicos, fiestas y festivales con alta concurrencia. Estos puntos han permitido que 17.729 mujeres reciban orientación sobre las diferentes formas de violencia, la Ruta Única de Atención a Mujeres y la oferta de servicios distritales disponibles para quienes enfrentan estas situaciones.

La presencia de la Secretaría Distrital de la Mujer en este tipo de espacios masivos hace parte del sello Todas a Todo Volumen, con el que se busca promover el derecho de las mujeres a gozar de la música, participar en la vida cultural y recorrer la ciudad con plena libertad y seguridad. Los Puntos Seguros se ubican en lugares estratégicos de los eventos para facilitar el acceso a la información, la resolución de dudas sobre la Ruta Única de Atención y el acompañamiento a mujeres en riesgo o que han sido víctimas de acoso o violencia.

Durante el mes de octubre, la estrategia estará presente en los principales eventos de la ciudad: después del concierto de Romeo Santos, participará en Rock al Parque, del 10 al 12 de octubre en el parque metropolitano Simón Bolívar; el concierto de Iron Maiden el 11 de octubre en el Vive Claro; y Hip Hop al Parque, los días 24 y 25 de octubre, también en el parque Simón Bolívar. Las profesionales de la Secretaría Distrital de la Mujer estarán identificadas con chaqueta morada, preparadas para brindar orientación inmediata y activar la Ruta Única de Atención si una mujer lo requiere, incluso ante una situación de riesgo de feminicidio.

Adicionalmente, la atención no se limita a los eventos, ya que está disponible de forma permanente a través de la Línea Púrpura Distrital (018000 112137), el WhatsApp Púrpura (300 755 1846) y la Línea de Emergencias 123. Estos canales funcionan las 24 horas para brindar orientación y apoyo en caso de emergencias, consolidando una red integral de atención para las mujeres que viven o presencian situaciones de violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer en los Puntos Seguros para mujeres?

En los Puntos Seguros, la Secretaría Distrital de la Mujer brinda información y orientación sobre las violencias contra las mujeres, acceso a la Ruta Única de Atención a Mujeres y detalles sobre la oferta de servicios distritales disponibles. Las profesionales ofrecen acompañamiento y pueden activar protocolos de respuesta ante situaciones críticas como el riesgo de feminicidio.

¿Cómo pueden las mujeres acceder a ayuda en Bogotá si no están en un evento?

Las mujeres pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital llamando al 018000 112137, escribir al WhatsApp Púrpura 300 755 1846 o, en caso de emergencia, marcar la Línea 123. Estos canales están disponibles las 24 horas y ofrecen orientación e intervención inmediata frente a cualquier situación de violencia o acoso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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