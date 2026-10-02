Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos del grupo surcoreano BTS y de Romeo Santos, quienes se presentarán en la ciudad los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, generando una de las mayores movilizaciones ciudadanas del año. De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Bogotá, se desplegarán aproximadamente 2.900 uniformados pertenecientes a diversas especialidades de esta institución, con el fin de garantizar la seguridad tanto en el Estadio El Campín, donde será el concierto de BTS, como en el escenario Vive Claro, donde actuará Romeo Santos. Este amplio operativo incluye la instalación de tres polígonos de personal, diseñados para controlar el ingreso, requisar e identificar asistentes. Además, se sumará un grupo motorizado encargado de verificar el estado del espacio público y prevenir delitos y riñas en los alrededores.

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El flujo vehicular y peatonal también sufrirá modificaciones. Según la Alcaldía y la Policía, desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre de 2026, habrá cierres adicionales de vías en el área cercana al estadio. Estas medidas buscan facilitar el ingreso y la salida de asistentes, así como el tránsito seguro en zonas aledañas, en el contexto de la alta afluencia de personas. La recomendación principal para quienes asistan es usar el transporte público, información confirmada por las autoridades en un comunicado oficial.

Un aspecto relevante para las familias es que, conforme a las disposiciones de la Policía de Bogotá, los menores de siete a 17 años únicamente podrán ingresar acompañados por un adulto responsable, y cada persona deberá contar con su propia entrada. Los menores solo podrán ubicarse en localidades autorizadas, donde estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para proteger su seguridad.

La Policía destaca algunas recomendaciones: procurar llegar con anticipación, evitar llevar objetos de alto valor, no descuidar a los menores en ningún momento y, ante cualquier eventualidad, acudir de forma inmediata a las autoridades presentes. Además, se recuerda que cualquier acto contrario a la convivencia o hecho delictivo debe ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, que es el canal establecido por la ciudad para atender incidentes graves y coordinar respuestas rápidas.

Este despliegue policial y de control responde al objetivo de permitir que Bogotá pueda recibir grandes eventos culturales, garantizando una experiencia segura y ordenada tanto para residentes como para visitantes.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de seguridad para el concierto de BTS en Bogotá?

La Policía de Bogotá insta a quienes asistan al concierto de BTS a llegar temprano, no portar objetos costosos, mantener la supervisión de menores de edad y buscar ayuda de los uniformados ante cualquier inconveniente. También se recalca el uso del transporte público y la importancia de seguir las indicaciones para acceder a las zonas autorizadas, especialmente en el caso de menores.

¿Cómo funcionará el operativo policial en el Estadio El Campín durante el concierto de BTS?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, el operativo para los conciertos de BTS incluye 2.900 uniformados, tres polígonos de control para revisión de asistentes y un grupo motorizado para vigilar el espacio público. Este dispositivo especial busca asegurar la convivencia, prevenir delitos y garantizar la movilidad durante el evento masivo que se desarrollará en El Campín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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