Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La capital colombiana se prepara para recibir uno de los eventos musicales más esperados del año: los conciertos de la banda surcoreana BTS, quienes se presentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín durante dos noches consecutivas, el viernes 2 y el sábado 3 de octubre. Miles de seguidores ya afinan detalles para no perderse ninguna canción de sus ídolos, pero las condiciones meteorológicas se han convertido en uno de los principales temas de conversación y planeación entre los fanáticos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con reportes oficiales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el clima para la primera fecha (viernes 2) será relativamente favorable. La ciudad amanecerá con cielo parcialmente nublado y ambiente seco, con una temperatura que rondará los 9 °C en las primeras horas. Durante la tarde, según AccuWeather, se pronostica un leve aumento hasta los 20 °C y una nubosidad intensa, pero con solo un 25 % de probabilidad de lluvia. Para la noche, cuando comience el show, la temperatura descenderá a 13 °C, sin expectativa de lluvias acumuladas.

Sin embargo, la situación cambia para el sábado 3 de octubre, ya que el pronóstico señala una jornada lluviosa con una probabilidad del 80 % de precipitaciones y aproximadamente 0,5 milímetros acumulados. La lluvia se prevé especialmente durante el día, lo que afectará a quienes tengan que hacer filas desde la tarde para ingresar al espectáculo. El riesgo de chubascos breves y una posibilidad del 16 % de tormentas eléctricas han hecho que la organización y las autoridades recomienden tomar precauciones adicionales. Aunque en la noche la probabilidad de lluvia desciende nuevamente al 25 %, la temperatura podría bajar a los 10 °C. El reporte destaca que las lluvias en Bogotá pueden ser localizadas y variar durante el día, por lo que se sugiere consultar el Sistema de Alerta Bogotá antes de salir de casa.

Un punto vital es que las sombrillas están entre los elementos prohibidos dentro del estadio, por lo cual se aconseja optar por prendas y chaquetas impermeables, así como calzado adecuado para la lluvia. El acceso se verá regulado desde las 3:00 p. m. para la zona VIP y desde las 4:30 p. m. para el público general, con más de 100.000 asistentes esperados para ambas noches. Además, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, junto a la empresa LIME y recicladores de oficio, reforzará la limpieza, el manejo de residuos y la verificación del alumbrado público en los alrededores de El Campín, para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

¿Qué objetos no están permitidos en los conciertos de BTS en Bogotá?

Entre los objetos prohibidos para ingresar al estadio El Campín durante los conciertos de BTS se encuentran las sombrillas, botellas, aerosoles, cobijas, sillas, alimentos, bebidas y bolsas con dimensiones mayores a 30 por 30 centímetros, según la organización. Por eso, se recomienda llevar únicamente lo necesario, preferir prendas impermeables en lugar de sombrillas y consultar las condiciones meteorológicas antes de salir.

¿Cuál es el pronóstico del clima para los conciertos de BTS en El Campín?

El pronóstico indica que el viernes 2 de octubre tendrá clima mayoritariamente seco y nublado, con bajo riesgo de lluvia durante el concierto, mientras que el sábado 3 de octubre se espera una mayor probabilidad de precipitaciones, principalmente en el día, aunque el riesgo disminuye en la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 20 °C y es importante verificar las condiciones en tiempo real antes de dirigirse al evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.