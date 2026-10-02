Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 4 de octubre de 2026, Bogotá celebrará el Día Mundial de los Animales con una invitación muy especial: la transmisión del documental ‘Vecinos inesperados’ a través de Eureka, el canal infantil y juvenil de Canal Capital. De acuerdo con información de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, este trabajo audiovisual ha sido pensado para quienes desean acercarse a la naturaleza sin salir de la ciudad y conocer la sorprendente diversidad de fauna que habita en la capital colombiana. La emisión tendrá lugar a las 3:10 p. m. y estará disponible tanto en Televisión Digital Terrestre (TDT) como en la señal en vivo de Eureka, accesible a través de su sitio web.

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El documental ‘Vecinos inesperados’ recorre lugares como jardines, balcones, parques y cerros bogotanos, mostrando cómo diferentes especies de animales han logrado, con ingenio, adaptarse al intenso ritmo urbano. Según la reseña publicada por Bogotá, mi ciudad, mi Casa, la producción cuenta con la mirada y el conocimiento de científicos, expertos y estudiantes, quienes aportan contexto y explican las formas en que la fauna local ha encontrado alimento, refugio y nuevas oportunidades de vida en escenarios originalmente pensados para los humanos.

Entre los protagonistas aparecen zorros, colibríes, alcaravanes, pavas andinas y otras especies que, si bien hacen parte de los ecosistemas propios del altiplano y las zonas periurbanas, también se han integrado a la cotidianidad de la ciudad. El documental resalta cómo espacios domésticos y públicos, como jardines y cerros, pueden ser también hábitat y punto de encuentro para estos animales. La producción sugiere al espectador la posibilidad de mirar el entorno bogotano con una perspectiva distinta, reconociendo la presencia vital de seres que muchas veces pasan desapercibidos.

El sentido de ‘Vecinos inesperados’ está en el llamado a reconocer y valorar la biodiversidad urbana de Bogotá. Con ocasión del Día Mundial de los Animales, se motiva a la audiencia a reflexionar sobre el papel que desempeñan los entornos urbanos en la preservación de la vida silvestre, así como la importancia de fomentar condiciones para su protección. Este documental representa una oportunidad para que, según los especialistas consultados, los ciudadanos amplíen su conocimiento sobre la fauna local y, a la vez, fortalezcan su vínculo con el entorno natural que habita la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de animales presenta el documental ‘Vecinos inesperados’ en Bogotá?

El documental ‘Vecinos inesperados’ muestra la presencia de especies como zorros, colibríes, alcaravanes y pavas andinas, entre otros, en diferentes ecosistemas urbanos de Bogotá. A través de estos ejemplos, se explora cómo distintas especies han logrado adaptarse a espacios como jardines, parques, cerros y entornos domésticos compartidos con los habitantes de la ciudad.

¿Cómo pueden las personas ver el documental ‘Vecinos inesperados’ en Bogotá?

Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el documental se transmitirá el 4 de octubre de 2026 a las 3:10 p. m. por Eureka, canal infantil y juvenil de Canal Capital. Los interesados podrán sintonizarlo en TDT o acceder a la señal en vivo a través de la página web de Eureka.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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