Por: Portal Bogotá

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La recuperación de espacios públicos en Bogotá se ha convertido en una prioridad para la administración actual, bajo la directriz del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. En el marco de la estrategia "Operación Espacio Público", se llevó a cabo un exhaustivo recorrido de 1.600 metros por el perímetro del Canal Comuneros, donde se enfocaron en retirar 13 estructuras artesanales y recoger 45 metros cúbicos de residuos y escombros, de acuerdo con información publicada en el portal institucional ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta intervención busca no solo mejorar la imagen urbana de la ciudad, sino también brindar a la comunidad áreas más seguras, tranquilas y óptimas para la convivencia ciudadana.

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Durante la jornada, se prestó atención a 21 personas habitantes de calle, quienes fueron orientadas hacia los diferentes servicios ofrecidos por las entidades distritales. Además, la presencia interinstitucional permitió verificar de primera mano las condiciones del sector, reforzando el compromiso de la administración con el bienestar ciudadano. Según los datos oficiales, las autoridades incautaron 17 armas cortopunzantes y hallaron elementos presuntamente vinculados a vehículos reportados como hurtados; se encontraron igualmente dos bicicletas, cuyos antecedentes fueron comprobados por la Policía.

En materia de seguridad, la intervención contó con la presencia de varias entidades, entre las que destacan el Batallón de Policía Militar N.º 13, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además del apoyo de la Policía y el Gaula Militar. Este último llevó a cabo actividades de prevención y sensibilización frente a la extorsión, estrategias orientadas a reducir los delitos y mejorar las condiciones para habitantes y transeúntes. A nivel de infraestructura, se instaló un cerramiento de 100 metros lineales frente a la NQS y hasta la carrera 34, fortaleciendo el control institucional.

Estas actuaciones hacen parte del Despliegue Territorial Integrado previsto durante 2026, que según el balance entregado, ha logrado recuperar 56.344 metros cuadrados de espacio público y colectar 1.682 metros cúbicos de residuos. Además, se suman 1.566 operativos, 2.494 intervenciones y 3.855 jornadas de sensibilización, junto con labores de control en establecimientos y vehículos. Así, la Alcaldía Local de Puente Aranda avanza de forma articulada para propiciar entornos más seguros, ordenados y propicios para la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Espacio Público en Bogotá y cuál es su objetivo principal?

La Operación Espacio Público es una estrategia liderada por la Alcaldía de Bogotá que busca recuperar y mantener espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía. Su objetivo central es garantizar entornos seguros, ordenados y aptos para todas las personas, retirando estructuras informales, recolectando residuos y fortaleciendo la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad, según lo indican los datos divulgados por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué entidades participan en la recuperación del espacio público en el Canal Comuneros?

En el proceso de recuperación del Canal Comuneros participaron diversas entidades distritales y de la Fuerza Pública, como el Batallón de Policía Militar N.º 13, la Policía, el Gaula Militar, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Salud y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Todas estas instituciones trabajaron de manera conjunta para fortalecer la presencia del Estado y mejorar las condiciones del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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