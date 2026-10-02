Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la cultura y la creatividad son motores fundamentales del desarrollo económico de la ciudad. Así lo demuestra la décima edición de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá, cuyos resultados fueron presentados recientemente por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) junto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con los datos oficiales divulgados, en 2025, el sector cultural y creativo aportó $22,8 billones en valor agregado a la capital, lo que equivale al 62,1 % del valor agregado de la economía cultural y creativa nacional, excluyendo el turismo cultural. El valor agregado corresponde al incremento de riqueza que se obtiene en los procesos productivos, una vez descontados los costos de insumos y servicios utilizados.

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Esta cifra no solo consolida la importancia del sector, sino que también refleja un crecimiento significativo: el valor agregado aumentó en $1,7 billones frente a 2024, lo que representa un avance del 2,7 % en términos reales. Además, el aporte de este segmento equivale al 4,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá, superando a sectores tradicionales como la construcción, que aportaron el 3,7 % al PIB local, según datos del DANE presentados en el emblemático Teatro Nacional Calle 71, corazón del Distrito Creativo Chapinero.

El estudio detalló la distribución de este valor en tres áreas clave: las Creaciones Funcionales generaron $16,5 billones, las Industrias Culturales sumaron $3,4 billones, y Artes y Patrimonio aportaron $2,9 billones. A nivel de crecimiento, Artes y Patrimonio tuvo un aumento destacado del 5,5 %, seguido de Creaciones Funcionales con 3,3 %, mientras que Industrias Culturales decreció un 2,1 %. Esta segmentación ayuda a identificar las oportunidades y desafíos de cada área para orientar políticas y esfuerzos de apoyo.

Durante la presentación, Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, resaltó que estos resultados son fruto de una gestión cultural articulada con las comunidades y la empresa privada. Proyectos como Barrios Vivos, Más Cultura Local, Bogotá Cultural 24/7, los Distritos Creativos, y grandes eventos como la BOG25, Festivales al Parque, y el concierto de artistas nacionales e internacionales fortalecen este sector. Esta medición, periódica y consistente, ha permitido a la ciudad consolidar una base confiable para seguir impulsando la economía cultural y proyectar a Bogotá en escenarios internacionales, como la distinción de Capital Iberoamericana de las Culturas 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la economía cultural y creativa en el PIB de Bogotá?

Según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá, el sector cultural y creativo representa el 4,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad para 2025, superando en proporción a sectores reconocidos como la construcción. Este aporte evidencia el peso creciente de la cultura en la economía bogotana, basándose en cifras verificadas y avaladas por el DANE y la SCRD.

¿Cómo se distribuye el valor agregado en las áreas del sector cultural y creativo de Bogotá?

El valor agregado del sector en 2025 se distribuye principalmente entre las Creaciones Funcionales ($16,5 billones), Industrias Culturales ($3,4 billones) y Artes y Patrimonio ($2,9 billones). Mientras que Artes y Patrimonio y Creaciones Funcionales mostraron crecimientos de 5,5 % y 3,3 % respectivamente, Industrias Culturales tuvo una contracción del 2,1 %, de acuerdo con los datos presentados por el DANE y la SCRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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