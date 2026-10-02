Por: El Espectador

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El gobierno nacional oficializó la reactivación de su alianza con la Fundación Colfuturo, entidad reconocida por ofrecer créditos para que profesionales colombianos puedan cursar estudios de posgrado en el extranjero. Este anuncio tuvo lugar el viernes 2 de octubre y fue presentado conjuntamente por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salázar. Ambos señalaron que esta decisión constituye el primer gran avance de Talento ColombIA, iniciativa del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la cual busca “reconocer el mérito y respaldar el talento colombiano”.

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La alianza entre el Gobierno y Colfuturo existía desde 2007, pero se interrumpió en diciembre de 2025 bajo el mandato de Gustavo Petro, quien optó por suspender el respaldo financiero estatal. Durante ese periodo, el Ministerio de Ciencia de la época alegó la existencia de “irregularidades en el manejo de recursos públicos” por parte de Colfuturo, acusaciones que la fundación rechazó. A raíz de esta ruptura, la cohorte de 2026 fue la primera en no recibir apoyo económico desde el inicio de la colaboración entre ambas entidades.

Con el anuncio de restablecimiento, el actual gobierno destinó una inversión de 25 millones de dólares, equivalentes a más de 82.000 millones de pesos colombianos. Este fortalecimiento financiero tiene el propósito de asegurar respaldo económico para las cohortes de 2026 y 2027 en el programa conocido como Crédito Beca.

Colfuturo espera que en 2027, gracias a estos nuevos recursos, pueda seleccionar hasta 3.000 profesionales beneficiarios, triplicando así la cantidad correspondiente a 2026. Según las reglas del programa, los seleccionados podrán obtener una beca equivalente al 25 % del valor del crédito y acceder a bonos condonables adicionales de hasta el 40 %, de modo que podrían obtener una condonación máxima del 65 % sobre el monto total.

Claudia Benavides afirmó que revitalizar la alianza con Colfuturo constituye una “apuesta concreta por formar más doctores para la industria”, con el objetivo de potenciar las capacidades nacionales en áreas de conocimiento clave y reforzar la competitividad regional. Además, indicó que se revisarán los mecanismos de condonación, para incentivar que los graduados trabajen en regiones prioritarias donde se necesita talento con formación avanzada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa Crédito Beca de Colfuturo para profesionales colombianos?

El programa Crédito Beca de Colfuturo permite a los profesionales seleccionados cursar estudios de posgrado en el extranjero mediante un crédito educativo, del cual hasta el 65 % puede ser condonado si el beneficiario cumple requisitos específicos. Estos incluyen obtener buenas calificaciones y prestar servicios profesionales en áreas designadas como prioritarias para el país.

¿Por qué se había suspendido la alianza entre Colfuturo y el Gobierno nacional?

La alianza entre Colfuturo y el Estado se suspendió en 2025, cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió dejar de financiar a la fundación, tras acusaciones de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Colfuturo rechazó las acusaciones y, a partir de entonces, la cohorte de 2026 fue la primera en no contar con aportes estatales desde el inicio de la colaboración.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.