Un comentario inesperado desde el público cambió por unos segundos el tono de un discurso de Gustavo Petro. Mientras el presidente hablaba ante los asistentes en la Universidad del Atlántico, una joven lanzó una particular frase que provocó risas y llevó al mandatario a responder de manera espontánea.

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La mujer le dijo a Petro: “Yo te mantengo, amor”. La frase tomó por sorpresa al presidente, quien reaccionó con una sonrisa y una tos antes de responder ante las personas que estaban en el lugar.

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Petro decidió seguir el momento con humor y soltó una pregunta que volvió a provocar carcajadas entre los asistentes: “¿Qué dirá mi pareja?”. La referencia del mandatario apuntó a que habría iniciado una nueva relación después de su separación con Verónica Alcocer.

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El episodio ocurrió en medio de una intervención que transcurría con normalidad hasta que la expresión de la joven rompió por unos instantes con la formalidad del acto. La respuesta de Petro permitió que el momento continuara en tono distendido.

“Yo te mantengo, mi amor”: estudiante universitaria le propuso a Petro irse a vivir con ella en plena conversación.https://t.co/W0MvmKYg1d pic.twitter.com/WwEycYprG3 — Tu prensa digital (@Tuprensadigital) October 1, 2026

La escena posteriormente llamó la atención en redes sociales, donde comenzó a circular el fragmento del discurso y los usuarios comentaron tanto la frase de la mujer como la reacción del presidente.

Polémica por interrupción de clases durante visita de Petro

El paso del exmandatario por la institución educativa también estuvo marcado por críticas debido a las suspensión de actividades para los estudiantes por el foro “Conversando con Petro”, programado en la plazoleta del Bloque D de la universidad.

La controversia surgió después de que el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, firmara la Resolución 004281 del 28 de septiembre, con la que se suspendieron las actividades presenciales durante este martes. La medida estableció que tanto las clases como las labores administrativas se desarrollaran de forma virtual. Según informó la institución, las actividades presenciales se reanudarían el miércoles 30 de septiembre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.