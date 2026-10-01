Por: El Espectador

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El reciente contrato para la adquisición de 17 aviones Gripen, firmado durante el mandato de Gustavo Petro por aproximadamente 16,5 billones de pesos colombianos, ha entrado en una etapa de revisión bajo el nuevo Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. Esta decisión fue confirmada por el general Juan Jaime Martínez Ossa, actual comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), desde la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca. Según el oficial, el proceso está bajo un riguroso análisis que comprende tanto aspectos de contratación como de negociación, y reconoció que la última palabra corresponde al Gobierno nacional. El oficial aseguró que se busca llegar a un acuerdo que beneficie a Colombia, a través del diálogo directo con Saab, la empresa sueca responsable de fabricar los aviones.

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El general Martínez Ossa subrayó que el país atraviesa una difícil coyuntura económica, lo que obliga a revisar minuciosamente las condiciones del contrato firmado anteriormente. En ese contexto, explicó que se conformaron mesas de trabajo que determinarán cómo proceder con los pagos y los beneficios esperados para Colombia. Como señala El Espectador, esta revisión ya había sido contemplada desde el círculo más cercano de Abelardo de la Espriella, y la decisión final incluirá la puesta en operación de las aeronaves para fortalecer a la fuerza pública.

Entre las razones para revisar el contrato se destaca la preocupación por posibles sobrecostos en la adquisición, al compararse con operaciones semejantes que tuvo Tailandia en 2025. Estos posibles excesos de precio llevaron a la Contraloría a mantener vigilancia sobre el proceso. La administración de Gustavo Petro refutó en su momento estas comparaciones, mientras que Saab las matizó, según las fuentes citadas por El Espectador. En paralelo, Washington habría propuesto a Colombia seis helicópteros Black Hawk destinados a la Policía Nacional.

El comandante de la FAC también se refirió al alcance de la cooperación militar internacional, especialmente con Estados Unidos. Explicó que existen diferentes tipos de convenios bilaterales, algunos ya establecidos, que no requieren validación del Congreso. Tanto los acuerdos de entrenamiento como los de inteligencia pueden ejecutarse sin mayores trámites, destacando el caso exitoso de la política antidrogas, en cooperación con Estados Unidos, que permitió el desarrollo de capacidades propias en la fuerza aérea nacional. Martínez Ossa enfatizó que aceptar apoyo internacional no constituye una debilidad y que cada misión —incluyendo la posible llegada de drones estadounidenses— se estudiaría según las necesidades del país.

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella revisa el contrato de los aviones Gripen?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió revisar el contrato para la compra de los 17 aviones Gripen debido a preocupaciones sobre posibles sobrecostos respecto a negocios similares realizados por otros países, como Tailandia en 2025, y por la urgente situación económica que atraviesa Colombia. Se busca renegociar condiciones con la empresa Saab en beneficio del país, según declaraciones del general Juan Jaime Martínez Ossa recogidas por El Espectador.

¿En qué consiste la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos según la FAC?

De acuerdo con el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Juan Jaime Martínez Ossa, la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos incluye convenios de entrenamiento, inteligencia y la posible donación o uso de equipos como drones y helicópteros. Estos acuerdos suelen estar formalizados por cartas de entendimiento entre los países y no siempre requieren validación parlamentaria, permitiendo así el desarrollo de operaciones bilaterales eficientes para fortalecer la seguridad y capacidades nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.