Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El debate sobre el rumbo de la economía colombiana volvió a ser tema central luego de recientes declaraciones cruzadas entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y el exmandatario Gustavo Petro. Todo se originó por la postura sostenida por Petro sobre el “decrecimiento”, un concepto que defiende para ciertos sectores económicos. Restrepo había desestimado previamente dicha teoría, calificándola como “estúpida”, lo que provocó la inmediata reacción de Petro, quien aclaró puntualmente que “lo estúpido es pensar que la teoría económica del decrecimiento es para los países pobres”. Según Petro, esta corriente económica debe aplicarse principalmente en países ricos y enfoca la reducción del denominado consumo suntuario —gastos considerados innecesarios o de lujo— y el consumo de productos derivados de hidrocarburos.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a las diferencias conceptuales, Restrepo insistió en que Colombia no debe temerle a crecer y que es posible buscar la sostenibilidad sin caer en “falsos dilemas”. Para el actual vicepresidente, las decisiones tomadas por Petro en su administración llevaron al país a un escenario de bajo crecimiento, amparado en un mayor gasto público y con un nivel de inversión privada sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que, según indicó, es el peor registrado en más de medio siglo. Estas afirmaciones encienden aún más el debate, especialmente por las recientes denuncias sobre presuntos actos de corrupción y “derroche” en el manejo de fondos estatales durante el mandato anterior, acusaciones refutadas insistentemente por funcionarios de ese periodo.

El intercambio evidencia la profunda brecha entre el oficialismo y la oposición liderada por Petro. La confrontación no es aislada, pues desde que el actual Gobierno, dirigido por Abelardo de la Espriella, asumió el pasado 7 de agosto, estas discusiones han ganado protagonismo público. Actualmente, los debates se enfocan en dos frentes clave: el presupuesto nacional para 2027, en el que ya fue aprobado un monto de 634,9 billones de pesos colombianos, y una decisión fundamental del Banco de la República. Este órgano, encargado de la política monetaria, elevó la tasa de interés hasta 12,25 %, medida respaldada por el Ejecutivo, conforme confirmó Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Tanto el manejo del presupuesto como la política de tasas de interés se convierten en puntos de tensión permanente entre los sectores enfrentados, según reporta el diario El Espectador.

¿Qué es la teoría económica del decrecimiento que menciona Gustavo Petro?

La teoría económica del decrecimiento, de acuerdo con las declaraciones de Gustavo Petro citadas por El Espectador, busca limitar el consumo suntuario y el uso de recursos derivados de hidrocarburos, pero estaría dirigida centralmente a los países ricos. Esta corriente cuestiona el crecimiento económico constante como objetivo primordial, planteando un enfoque más selectivo y ambientalmente consciente.

¿Por qué la tasa de interés subió al 12,25 % y qué implica para la economía colombiana?

Según información confirmada por Miguel Gómez, ministro de Hacienda y reportada por El Espectador, la junta directiva del Banco de la República aprobó el aumento de la tasa de interés al 12,25 %, con respaldo del Ejecutivo. Un incremento de esta magnitud busca responder a retos como la inflación y otros desequilibrios macroeconómicos, pero también impacta el acceso al crédito y puede desacelerar la inversión privada en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.